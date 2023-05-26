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جريمة "نادرة" في اليابان.. طعن امرأتين بساطور وأردى شرطيين!

Lebanon 24
26-05-2023 | 01:14
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أوقفت الشرطة اليابانية فجر الجمعة، رجلا قتل قبل ساعات أربعة أشخاص، هم امرأتان وشرطيان، في هجوم نفّذه بسكين وسلاح ناري، وفقا لوكالة "فرانس برس".
الشرطة ألقت القبض على المهاجم خارج مزرعة قريبة من مدينة ناكانو في مقاطعة ناغانو.
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بدورها، أوضحت وكالة كيودو للأنباء أن إحدى المرأتين قضت في الحال، والأخرى مسنة توفيت لاحقا متأثرة بجروحها.
 
 
وبحسب الوكالة، فإن المشتبه به اختبأ لساعات عدة في المزرعة المملوكة لوالده الذي يرأس مجلس بلدية ناكانو.
 
من جهته، قال متحدث باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس" إن المشتبه به أوقف، قرابة الساعة الرابعة والنصف، من فجر الجمعة.
وهذا واحد من أعمال العنف النادرة جدا في اليابان، البلد الذي يمتاز بمعدل جرائم قتل منخفض جدا وحيث يخضع حمل الأسلحة النارية لرقابة شديدة، وفقاً لفرانس برس.


ويُعتقد أن المهاجم طعن المرأتين بساطور قبل أن يستخدم بندقية صيد لإطلاق النار على الشرطيين اللذين وصلا إلى موقع الهجوم تلبية لنداء استغاثة.

والشرطيان القتيلان هما يوشيكي تاماي، 46 عاما، وتاكو إيكوتشي، 61 عاما. (الحرة)
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