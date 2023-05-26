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منوعات
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
26-05-2023
|
08:00
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تفاجأت امرأة كانت تدلي بدولها حول موضوع "طرق الحد من الجريمة" خلال مقابلة تلفزيونية، بهجوم إجرامي وإطلاق نار.
الموقف المضحك-المبكي في مدينة ممفس الأميركية، انتشر بعد بثه على محطة محلية في المدينة، أظهر امرأة وهي تنصح بالطرق التي يجب اتباعها للتقليل من نسبة الجريمة في المدينة.
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وخلال حديثها في مكان عام، مع مراسلة القناة، انبطحت فجأة وطلبت من الصحفية الانبطاح فورا، بعد سماع دوي إطلاق نار في الناحية المقابلة من الشارع.
وكانت يولاندا، وهي مديرة مركز اجتماعي في ممفس، على وشك مناقشة خطط المدينة لتكثيف إنفاذ حظر تجول المراهقين هذا الصيف.
لكن إطلاق النار سمع دويه فور تقديمها لنفسها على الكاميرا، لتنبطح من أجل حماية نفسها من الإصابة.
وظهرت يولاندا وهي تنفض ملابسها بعد الحادثة، مستعدة لإجراء المقابلة قائلة: "حسنا الآن نحن بخير".(سكاي نيوز)
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