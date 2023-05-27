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باستخدام الطحين.. شيف مصرية تصنع بديلاً عن "اللحمة" (فيديو)

Lebanon 24
27-05-2023 | 08:00
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مع الارتفاع المستمر في الأسعار والذي تشهده مصر حالياً، يلجأ الكثيرون إلى البدائل الأقل ثمناً قدر المستطاع لكن البديل غير المألوف والذي قدمته شيف مصرية خلال الساعات الماضية أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
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وأحدثت الشيف رشا ضجة بتقديمها فيديو تصنع فيه لحماً باستخدام الطحين ومكونات بسيطة أخرى متوفرة في المنازل المصرية، مؤكدة أن طعم اللحم المعدّ منزلياً رائع وقوامه يشبه اللانشون وتكلفة الكيلو منه نحو 25 جنيها فقط وهو موفر جدا مقارنة باللحم الطبيعي الذي يبلغ الكيلو منه 300 جنيه فأكثر.
 
ولتصنيع اللحم بالمنزل استخدمت مقدارا من الطحين وملعقة من الدهون وملعقة من المرق بنكهة اللحم ولون طعام أحمر، لافتة إلى أنه يمكن طبخه كشاورما أو كباب حلة.
 
وأثار فيديو الشيف المصرية جدلا واسعا على السوشيال ميديا في مصر وسط سخرية الكثيرين من الأمر، فهناك من طلبوا منها طريقة عمل السمك بالمنزل، وآخرون طلبوا طريقة عمل الذهب أيضاً.

واستنكر كثيرون الوصفة لافتين إلى بدائل أخرى للحم كالفطر أو البقول الغنية بالبروتينات كالفول، حسب استطاعة كل شخص.
المصدر: العربية نت
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