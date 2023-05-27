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سقط بين 40 تمساحاً.. ونهايته كانت محزنة

Lebanon 24
27-05-2023 | 11:00
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قتل رجل كمبودي بعد سقوطه في حظيرة تجمع 40 تمساحا بمزرعة خاصة.

وكان لوان نام، 72 عاما، يحاول إخراج تمساح من إحدى الأقفاص باستخدام عصا، قبل أن يمسك التمساح بالعصا ويسحب الرجل للداخل.

والتفت التماسيح حول الرجل ممزقة جسده إلى أشلاء.
وقال قائد شرطة سيم ريب في كمبوديا لوكالة "فرانس برس": "أمسك التمساح بالعصا، مما تسبب في شد الرجل داخل الحظيرة".
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وأضاف أن إحدى ذراعي الرجل عضتها التماسيح وابتلعتها.

ويتم الاحتفاظ بالزواحف في كمبوديا من أجل بيضها وجلودها.
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