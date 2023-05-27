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الحملتعرف لقاء مهمّاً على الصعيد العملي تحدد على أثره مشاريعك للمرحلة المقبلة، وتناقش عدداً من الأفكار بغية استثمارها في مشاريع مستقبلية.الثوريدعوك هذا اليوم إلى عدم التسرّع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل، واحسم أمرك بشأن بعض المشاريع.الجوزاءقد تجري الرياح اليوم بخلاف ما تتمناه وتعرّض وظيفتك ومصالحك للأخطار ونفسك للمساءلة عن بعض ماضيك.السرطانعليك هذا اليوم عدم توقيع عقود أو حسم أمر، واحذر المتاعب والجدال مع بعض الزملاء الذين ينتظرون منك أي هفوة للانقضاض عليك.الأسديطرأ تحسين على وضعك المهني، وتتخلص من بعض العقبات التي اعترضت خطواتك وتزيل من دربك أصحاب الغايات المشبوهة.العذراءيمنحك هذا اليوم حيوية مذهلة وقدرة استثنائية على استيعاب الأمور، وتستدعى من قبل أرباب العمل لاستشارتك في حل المشاكل المستجدة.الميزانيبشر هذا اليوم بنجاح غير متوقع يعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، ووضع خططك الجديدة في التداول.العقربتسعد بمفاجآت وبتغيير في حياتك يطرأ، فتشعر بالراحة العاطفية وتعرف تطوراً رومنسياً.القوسعليك أن تعرف كيف تحافظ على أسرار عملك وألا تبوح بها للآخرين، واستفد كثيراً من الثقة التي نلتها من أرباب العمل.الجديعليك أن تكون أكثر عقلانية في اتخاذ القرارات الحاسمة في العمل، والحسّاد من نجاحك كثر ويحيكون لك مؤامرات.الدلولا تستلم أمام الضغوط والمطالب الكثيرة، أنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها، وبحكمتك قادر على التغلب على كل شيء.الحوتتتواصل مع محيطك لأنّ نجمك يلمع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيراً، وتشيع في العمل جواً من الثقة المتبادلة. (السومرية)