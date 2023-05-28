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رجل دين شهير يُثير جدلاً واسعاً.. ظهر وهو يرقص ويصفق شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
28-05-2023 | 00:00
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انتشر مقطع فيديو للشيخ المصري ممدوح عامر، أحد مشاهير القراء، ظهر خلاله وهو يغني بأحد الأفراح، للسيدة أم كلثوم، ويرقص ويصفق.

وقال الشيخ ممدوح عامر، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، إنه لا يعلم شيئا عن الفيديو المتداول على السوشيال ميديا، متابعا: "فوجئت بوابل من الاتصالات الهاتفية، وأتواجد حاليا في أبو المطامير بمحافظة البحيرة، لحضور حفل زفاف شقيقي".
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من جانبه، علق الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، على مقطع الفيديو المتداول خلال الساعات الماضية قائلاً إن النقابة ستفحص الفيديو لمعرفة ملابساته وأين كان هذا الفيديو، مضيفا: "سنتخذ الإجراء المناسب بعد الانتهاء من فحص الفيديو، والنقابة حتى الآن لم تصدر أي قرار بخصوص الشيخ ممدوح عامر".
 
 
 
وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما دافع البعض عن الشيخ ممدوح عامر، قال آخرون إن قارئ القرآن لا يمكن أن يظهر بهذه الصورة غير اللائقة.

وعلّق عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل على الفيديو، قائلين إن المقطع المتداول للشيخ ممدوح عامر، كان لفرح شقيقه ومن ثم لا يجب انتقاده، كونه فرحا بحفل زفاف شقيقه.(روسيا اليوم)

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