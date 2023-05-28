من بينها تركيا والبرازيل.. 8 عواصم لبلدان يخطئ الكثيرون فيها

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يعتقد العديد من الناس أن بعض المدن الكبيرة هي عواصم بلادها، على الرغم من أنها مدن شهيرة لا أكثر ولا أقل.أستراليافمثلاً عاصمة ‏أستراليا هي كانبرا وليست سيدني، كما يعتقد كثيرون، ويبلغ عدد سكان كانبرا ما يزيد عن 332 ألف نسمة، وتقع جنوب شرقي أستراليا وتمّ اختيارها عاصمة لأستراليا في 1908 وذلك نظراً لموقعها بين أكبر مدينتين.البرازيلفيما ‏البرازيل عاصمتها برازيليا وليست مدينة ساو باولو المعروفة، وبرازيليا هي العاصمة الفيدرالية للبلاد وأنشئت في 21 نيسان 1960 على يدي الرئيس جوسيلينو كوبيتشيك لتكون العاصمة الثالثة للبرازيل، حيث نقلت الحكومة كل المكاتب الفيدرالية إليها.كنداوفي القارة الأميركية الشمالية، يكثر اللغط حول عاصمة ‏كندا مدينة أوتاوا، حيث يظن البعض أن عاصمتها تورونتو أكبر مدن البلاد وعاصمة مقاطعة أونتاريو، والتي فاق عدد سكانها مليوني نسمة عام 2011.تركياوإلى الشرق الأوسط وتحديداً إلى تركيا وعاصمتها أنقرة، يخطئ الكثيرون ويظنون أن إسطنبول البالغ عدد سكانها أكثر من 15 مليون نسمة هي العاصمة، خصوصاً أنها كانت العاصمة في فترة الدولة العثمانية.إسبانياأما إسبانيا فعاصمتها مدريد وليست برشلونة، خصوصاً أن المدينتين تشتهران بفريقيهما لكرة القدم على مستوى العالم.ومدريد أكبر مدن البلاد ويبلغ عدد سكانها 3.2 مليون نسمة بحسب إحصاءات كانون الثاني 2011، ويصل تعداد السكان مع الضواحي إلى 6.54 مليون نسمة.سويسراكذلك ومن الأخطاء الشائعة الظن بأن عاصمة سويسرا جنيف، المدينة التي تستضيف نعظم المقرات الأممية والدولية، لكن بيرن هي عاصمة البلاد ورابع أكبر مدنها من حيث عدد السكان بعد زيوريخ وجنيف وبازل.الهندومن البلدان التي يخطئ الكثير منها عند سؤاله عن عاصمتها، هي الهند وعاصمتها نيودلهي وليست مدينة مومباي أكبر مدينة من حيث عدد السكان في الهند وفقاً للأمم المتحدة، وسابع أكبر مدينة من حيث عدد السكان في العالم، ويبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة.جنوب إفريقياوعلى عكس معظم دول العالم، فإن دولة جنوب إفريقيا تمتلك أكثر من عاصمة، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك ثلاثة عواصم.لكن جوهانسبرغ هي المدينة الأكبر من حيث عدد السكان في البلاد، وأيضاً المدينة الأهم اقتصاديا، مع ذلك فإنها ليست أحد عواصم البلاد.وعواصم جنوب إفريقيا هي بريتوريا وبلومفونتين وكيب تاون، وتنقسم حكومة جنوب إفريقيا إلى ثلاثة أقسام، وبالتالي يقع مقرها في ثلاث عواصم متنوعة.فالعاصمة التنفيذية لجنوب إفريقيا هي مدينة بريتوريا، أما مدينة بلومفونتين فهي العاصمة القضائية، في حين أن كيب تاون هي العاصمة التشريعية، وفيها يقع مقر الحكومة.(العربية)