جنت ثروتها بفضل خنزيرها "بيغكاسو"!

جنت امرأة من جنوب أفريقيا، جوان ليفسون، ثروتها بفضل اللوحات التي رسمها خنزيرها بيغكاسو، وفقًا لموقع Travel + Leisure.



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أنقذت جوان ليفسون خنزيرًا من الذبح وربته في مزرعتها قبل بضع سنوات. ذات يوم، نسيت عن طريق الخطأ فرشاتها وألوانها في حقل الرعي، واكتشفت لاحقًا أن حيوانها الأليف كان مهتمًا بها. تم بيع أحد آخر أعمال الحيوان الأليف في مزاد مقابل 20 ألف دولار. أصبحت أغلى لوحة رسمها حيوان على الإطلاق. حطم بيغكاسو الرقم القياسي للشمبانزي في الكونغو لعام 2005، والذي بلغت قيمته 19000 دولار.أنقذت جوان ليفسون خنزيرًا من الذبح وربته في مزرعتها قبل بضع سنوات. ذات يوم، نسيت عن طريق الخطأ فرشاتها وألوانها في حقل الرعي، واكتشفت لاحقًا أن حيوانها الأليف كان مهتمًا بها.

ممارسة بيع اللوحات التي رسمتها الحيوانات منتشرة في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، كان أشهر فنان بين الكلاب كلب يسمى تيلي. لا يستخدم الفرش والدهانات في عمله، بل يستخدم فقط المخالب والأسنان.(سبوتنيك)