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منوعات
بعدما ظهر وهو يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم.. رجل الدين الشهير يكشف تفاصيل الواقعة
Lebanon 24
29-05-2023
|
00:27
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بعد انتشار فيديو ظهر فيه وهو يرقص ويغني على أنغام أغنية لأم كلثوم، كشف المقرئ المصري الشهير ممدوح عامر تفاصيل الواقعة.
وقال لـ"العربية.نت" إن الواقعة صحيحة والفيديو صحيح بالفعل، وما حدث أنه كان على طبيعته في حفل زفاف شقيقه في مسقط رأسه بقريته في محافظة البحيرة، مضيفا أن حفل الزفاف كان أول فرحة للأسرة وله شخصيا بعد وفاة والده، وكان لديه إصرار على تصدير الفرحة والسعادة لباقي أفراد الأسرة.
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وتابع أنه بالفعل قام بالرقص والغناء في الحفل مع أصدقائه وأقاربه والمدعوين، مؤكدا أنه لم يخطئ، وتعامل كما يتعامل الجميع في مثل هذه المناسبات.
وأشار عامر إلى أن الحفل كان عائليا، وشارك فيه جميع الأقارب وعدد من الأصدقاء بينهم قارئون للقرآن.
وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا فيديو للمقرئ الشهير يتبادل فيه الرقص والأغاني على أغنية لأم كلثوم في حفل شعبي، ما أثار غضبا واسعا وانتقادات بعدم احترام المقرئ لمكانته ومكانة القرآن الكريم.
استنكار للواقعة
من جانبها أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم استنكارها للفيديو، وأوضحت في بيان السبت الماضي، أنه كان من الأولى به أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه والذي جعل له اسما بين الناس، ولكن لم يفعل ذلك وإنما هبط إلى مستوى متدن لا يليق بأهل القرآن".
وكشف مسؤول بالنقابة، أن نقابة القراء تقوم حاليا بفحص الفيديو ومعرفة ملابساته لاتخاذ قرار بشأنه، مشيرا إلى أن المقرئ ليس عضوا بالنقابة لكن مجلس الإدارة يحق له اتخاذ قرارات تأديبية ضده.(العربية)
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