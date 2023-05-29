Advertisement

منوعات

بعدما ظهر وهو يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم.. رجل الدين الشهير يكشف تفاصيل الواقعة

Lebanon 24
29-05-2023 | 00:27
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد انتشار فيديو ظهر فيه وهو يرقص ويغني على أنغام أغنية لأم كلثوم، كشف المقرئ المصري الشهير ممدوح عامر تفاصيل الواقعة.

وقال لـ"العربية.نت" إن الواقعة صحيحة والفيديو صحيح بالفعل، وما حدث أنه كان على طبيعته في حفل زفاف شقيقه في مسقط رأسه بقريته في محافظة البحيرة، مضيفا أن حفل الزفاف كان أول فرحة للأسرة وله شخصيا بعد وفاة والده، وكان لديه إصرار على تصدير الفرحة والسعادة لباقي أفراد الأسرة.
Advertisement

وتابع أنه بالفعل قام بالرقص والغناء في الحفل مع أصدقائه وأقاربه والمدعوين، مؤكدا أنه لم يخطئ، وتعامل كما يتعامل الجميع في مثل هذه المناسبات.

وأشار عامر إلى أن الحفل كان عائليا، وشارك فيه جميع الأقارب وعدد من الأصدقاء بينهم قارئون للقرآن.

وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا فيديو للمقرئ الشهير يتبادل فيه الرقص والأغاني على أغنية لأم كلثوم في حفل شعبي، ما أثار غضبا واسعا وانتقادات بعدم احترام المقرئ لمكانته ومكانة القرآن الكريم.


استنكار للواقعة
من جانبها أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم استنكارها للفيديو، وأوضحت في بيان السبت الماضي، أنه كان من الأولى به أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه والذي جعل له اسما بين الناس، ولكن لم يفعل ذلك وإنما هبط إلى مستوى متدن لا يليق بأهل القرآن".

وكشف مسؤول بالنقابة، أن نقابة القراء تقوم حاليا بفحص الفيديو ومعرفة ملابساته لاتخاذ قرار بشأنه، مشيرا إلى أن المقرئ ليس عضوا بالنقابة لكن مجلس الإدارة يحق له اتخاذ قرارات تأديبية ضده.(العربية)


منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:33 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:08 | 2023-05-29
02:00 | 2023-05-29
01:22 | 2023-05-29
01:22 | 2023-05-29
00:22 | 2023-05-29
22:42 | 2023-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website