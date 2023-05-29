Advertisement

منوعات

لحظات مروعة: تبادل لإطلاق نار بين راكب وسائق داخل حافلة.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
29-05-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1071915-638209469996841651.png
Doc-P-1071915-638209469996841651.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تم تداول مقطع فيديو يوثق لحظة حصول تبادل لإطلاق النار بشكل كثيف، بين راكب وسائق داخل حافلة، في ولاية نورث كارولاينا الأميركية.

وأظهر مقطع الفيديو توجه الراكب نحو مقعد سائق الحافلة، وطلب منه أكثر من مرة التوقف تحت تهديد السلاح قبل المحطة الرئيسية، إلا أن السائق رفض مرارا قائلا إنه لا يسمح له بالتوقف إلا في الأماكن والمحطات المحددة له.

وفجأة يتم تبادل لإطلاق نار بين السائق والراكب الذي فر للخلف، حسبما أبان الفيديو، في وقت يظهر راكبان آخران يحاولان الهروب والاحتماء في الخلف.

وأوقف السائق الحافلة وقام بتعبئة المسدس من جديد، وأطلق النار على الراكب الذي سارع بالدفاع عن نفسه وأطلق عليه أيضا النار.
 
 
Advertisement
 
وأوضح مقطع الفيديو تناثر دماء الراكب على أرضية الحافلة، بسبب طلق ناري أصابه في بطنه، بينما أصيب السائق في ذراعه.

وتجري تحقيقات دقيقة لمعرفة من بادر إلى شهر مسدسه وإطلاق النار أولا، ومعرفة سبب حيازة السائق سلاحاً وهو أمر ممنوع على السائقين.(العربية)



منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:33 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:08 | 2023-05-29
01:22 | 2023-05-29
01:22 | 2023-05-29
00:27 | 2023-05-29
00:22 | 2023-05-29
22:42 | 2023-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website