أقوى وألمع وميض في تاريخ البشرية... اليكم هذا الخبر

المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية يعلن نشر نتائج أرصاد أقوى وألمع وميضا لأشعة جاما في تاريخ البشرية
في التاسع من أكتوبر لعام 2022 تم رصد واحدة من أقوى الانفجارات النجمية بواسطة تلسكوب فيرمي الفضائي (Fermi Gamma-Ray Burst Monitor (GBM) المخصص للرصد فى نطاق أشعة جاما حيث… pic.twitter.com/nQ3YffOL4l
— المعهد القومي للبحوث الفلكية - مرصد حلوان (@NRIAG) May 28, 2023
المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية يعلن نشر نتائج أرصاد أقوى وألمع وميضا لأشعة جاما في تاريخ البشرية
في التاسع من أكتوبر لعام 2022 تم رصد واحدة من أقوى الانفجارات النجمية بواسطة تلسكوب فيرمي الفضائي (Fermi Gamma-Ray Burst Monitor (GBM) المخصص للرصد فى نطاق أشعة جاما حيث… pic.twitter.com/nQ3YffOL4l