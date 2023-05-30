24
o
بيروت
27
o
طرابلس
19
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
في عيد ميلادها... مزحة تحولت الى مصيبة
Lebanon 24
30-05-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرضت فتاة روسية لإصابة خطيرة في عينها بعد أن قرر أصدقاؤها ممازحتها في حفل عيد ميلاها.
وتبعا لقناة SHOT على "تليغرام" فإن فتاة من مدينة سيمفروبل الروسية قررت الاحتفال بعيد ميلادها، ودعت الأصدقاء للاحتفال بعد أن أعدت قالب حلوى من طابقين، ولإطفاء جو من المرح على الاحتفالية طلبت منهم أن يغمسوا وجهها في القالب، لكن وعندما غمسوا وجهها دخل دبوس كان موجودا في زينة القالب بعينها اليمنى.
Advertisement
وبعد أن أدركت أنها تعرضت لإصابة قامت الفتاة بغسل وجهها مباشرة، وسارع الأصدقاء بطلب سيارة إسعاف نقلتها إلى المشفى حيث رقدت للعلاج 6 أيام.
وتبعا للأطباء فإن الفتاة كانت محظوظة فلو كانت الإصابة أعمق بميلي متر واحد لكانت قد فقدت بصرها نهائيا.
(تليغرامSHOT)
متفرقات
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رحيل فنان سوري قدير.. ترك بصمة في عالم الدراما
Lebanon 24
رحيل فنان سوري قدير.. ترك بصمة في عالم الدراما
10:20 | 2023-05-29
29/05/2023 10:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"آخر مكالمة من الضاحية".. معلومات جديدة عن عمليّة خطف سعودي في لبنان!
Lebanon 24
"آخر مكالمة من الضاحية".. معلومات جديدة عن عمليّة خطف سعودي في لبنان!
13:40 | 2023-05-29
29/05/2023 01:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء تحويل رواتب القطاع العام وفق هذا السعر.. اليكم ما أعلنه مصرف لبنان
Lebanon 24
بدء تحويل رواتب القطاع العام وفق هذا السعر.. اليكم ما أعلنه مصرف لبنان
08:46 | 2023-05-29
29/05/2023 08:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يحرر المخطوف السعودي... اليكم تفاصيل العملية
Lebanon 24
الجيش يحرر المخطوف السعودي... اليكم تفاصيل العملية
02:38 | 2023-05-30
30/05/2023 02:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر "تويتر".. هكذا علّق وهاب على قضية خطف سعوديّ في لبنان
Lebanon 24
عبر "تويتر".. هكذا علّق وهاب على قضية خطف سعوديّ في لبنان
13:50 | 2023-05-29
29/05/2023 01:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:26 | 2023-05-30
تغير لون مياه البندقية.. اللغز انكشف هذا ما بينته النتائج
02:00 | 2023-05-30
أطعمة خاصة برواد الفضاء... هذا ما تم ابتكاره
01:24 | 2023-05-30
إعلامي يزعم ارتباطه بحورية... ما القصة؟
00:53 | 2023-05-30
فيديو يخطف القلوب.. شاهد طفلة تنفجر باكية وتنادي: "البسة أكلت العصفورات"
00:00 | 2023-05-30
بعدما قتلت طفلها بـ 3 ضربات بالرأس.. مُفاجآت تكشف كيف قطعت أم صغيرها
00:00 | 2023-05-30
مهمته التجسس... تعرفوا على هذا الحوت
فيديو
بعدما ظهر وهو يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم.. رجل الدين الشهير يكشف تفاصيل الواقعة
Lebanon 24
بعدما ظهر وهو يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم.. رجل الدين الشهير يكشف تفاصيل الواقعة
00:27 | 2023-05-29
30/05/2023 14:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:01 | 2023-05-28
30/05/2023 14:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
02:00 | 2023-05-28
30/05/2023 14:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact