فيديو يخطف القلوب.. شاهد طفلة تنفجر باكية وتنادي: "البسة أكلت العصفورات"

خطفت طفلة يمنية قلوب الآلاف من اليمنيين وغيرهم على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بفيديو قصير لها وعبارة: "البسة أكلت العصفورات".





والتهمت قطة عصافير الطفلة اليمينة فطوم الصنوي، التي لم تبلغ من العمر سوى بضع سنوات، ما سبب للصغيرة حزناً كبيراً، فما كان منها إلا أن اتصلت بشقيقها عمر تشكو إليه مأساتها، وما فعلته القطة.

كما طلبت منه والدموع تنهمر على وجنتيها، إبعاد الهرة عن المنزل والتخلص منها في أسرع وقت، حسبما أظهر المقطع المصور.

الطفلة فطوم فتحي تبكي بحرقة ع العصفورات حقها 😭💔 #فاطمة_فتحي pic.twitter.com/80kNTXV61s — طاهر جواح (@t6585t) May 29, 2023 Advertisement



وقد أثارت كلمات الصغيرة موجة واسعة من التفاعل والتعاطف، خصوصاً جملتها وهي تقول "عمر البسة أكلت العصفورات.. قتلت العصفورات كلها".

وفيما بعد، ظهر شقيقها في مقطع ثانٍ وهو يهديها مجموعة هدايا وعصافير جديدة، عوضاً عن التي افترستها القطة.