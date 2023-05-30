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إعلامي يزعم ارتباطه بحورية... ما القصة؟

Lebanon 24
30-05-2023 | 01:24
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لم تمر سوى ساعات على نشر الخبر في كافة المواقع الصحافية، حتى خرجت حورية فرغلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد لتنفي كل ما ذكره الإعلامي العراقي.

وأكدت الفنانة المصرية أنها أصبحت تخاف من الناس بسبب ما حدث، خاصة أنها لم تتواصل مع الإعلامي العراقي إلا لتصوير حلقة من أجل برنامجه.
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وذكرت أنه حينما اتفقا على التصوير، مساء الأحد، كانت هذه هي المرة الأولى التي تراه فيها، فكيف يمكن لها أن ترتبط به بهذه الطريقة، وأوضحت حورية فرغلي أن الرقصة حدثت خلال كواليس التصوير.

وقالت إن الإعلامي العراقي سألها عن أغنية ماجد المهندس الأخيرة، وقام بتشغيلها وظلا يرقصان عليها، دون أن تعلم أن هناك كاميرا تقوم بتصويرهما.

وتوعدت حورية فرغلي الإعلامي العراقي مؤكدة أنها ستقوم بمقاضاته، وأكدت أنها لن تقوم بتصوير أية لقاءات إعلامية أخرى، في ظل ما تتعرض له.

وفسرت ما قام به نزار الفارس بكونه محاولة للشهرة على مواقع التواصل، مثلما فعل من قبل مع الفنانة رانيا يوسف، وهو ما جعلها توجه إليه رسالة قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك".

وفي النهاية أكدت حورية فرغلي أنها في حال تزوجت أو ارتبطت ستعلم مصر بأكملها بالأمر، وأنها لا يوجد أي رجل في حياتها في الوقت الحالي. (العربية) 
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