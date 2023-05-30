فتاة مراهقة متّهمة بقتل 19 شخصاً

اتهمت الشرطة في غويانا طالبة في سن المراهقة بإشعال حريق عمدا في مهجع للفتيات، ما أسفر عن مقتل 18 من زملائها في المدرسة وصبي يبلغ من العمر 5 سنوات.



ومثلت الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا تقريبًا أمام جلسة الاستماع في محكمة جنوب العاصمة جورج تاون، وصدر أمر باحتجازها في انتظار إجراءات أخرى في المحكمة. (سكاي نيوز)

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