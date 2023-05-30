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فتاة مراهقة متّهمة بقتل 19 شخصاً

Lebanon 24
30-05-2023 | 08:00
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اتهمت الشرطة في غويانا طالبة في سن المراهقة بإشعال حريق عمدا في مهجع للفتيات، ما أسفر عن مقتل 18 من زملائها في المدرسة وصبي يبلغ من العمر 5 سنوات.

ومثلت الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا تقريبًا أمام جلسة الاستماع في محكمة جنوب العاصمة جورج تاون، وصدر أمر باحتجازها في انتظار إجراءات أخرى في المحكمة. (سكاي نيوز)
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