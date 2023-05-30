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برجك اليوم

Lebanon 24
30-05-2023 | 23:00
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الحمل
 تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد
الثور
عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثمن
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الجوزاء
ركّز على أوضاعك المالية ولا تجعل نفسك منهمكاً بشؤون مهنية طارئة قد لا تعود عليك بالفائدة وتهدر وقتك
السرطان
قد تجد نفسك في غير ورطة أو موقف محرج، وقد يكون ذلك بسبب منافس أو خصم أو عدوّ لك
الأسد
تتعدد المسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض، أنصح لك عدم الاستسلام بل المواجهة بكل ما أوتيت من قوة وعزم وشجاعة
العذراء
حاول أن تعمل ضمن فريق ولا تتخذ قرارات منفردة، بل حاول أن تشرك فريق عملك واستمزج آراءه فهي قد تكون مفيدة جداً
الميزان
تجنّب إلقاء التهم واختلاق المشكلات، وحاول الاعتزال أو العمل خلف الستار والتفكير ملياً في مستقبلك المهني بعيداً عن أعين الحساد والمتطفلين
العقرب
كن أكثر لطفاً مع الشريك، فهو أقرب الناس إليك وأكثرهم تفهماً لوضعك عموماً
القوس
حذار أجواء هذا اليوم فالمعاكسة شديدة، قد تكون على مقربة من توقيع احد العقود، إنتبه للتفاصيل
الجدي
تمالك أعصابك وتحاشَ التسرّع في الدفاع عن نفسك، قد تتعرّض لظلم أو قمع، لكنّ الجوّ السائد لا يسمح لك بمواجهة المسؤولين
الدلو
تتخلص من بعض النقاشات المهنية العاصفة، وتعيد جدولة مشاريعك المستقبلية كي تختار منها الأفضل لك
الحوت
تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك
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