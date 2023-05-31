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بمناسبة زفافه.. ماذا أهدى الملك عبدالله لنجله الحسين؟ (فيديو)

Lebanon 24
31-05-2023 | 12:02
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أهدى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني اليوم، نجله الحسين ولي العهد، "السيف الهاشمي" ليكون رمزاً للعدل أينما ذهب.
 
وألقى الملك عبدالله الثاني، في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي، حيث يقيم فيها مأدبة العشاء بمناسبة زفاف الأمير الحسين، كلمة قال فيها "مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم أهلنا وعشيرتنا"، مضيفاً: "اليوم نفرح بالحسين، ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت في وجودكم معنا، وفخور بالحسين وطموحه وتفانيه".
وأضاف: "قبل 28 سنة ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بالحسين واليوم كلي فخر فيه فخور بالحسين بعزيمته وطموحه الكبير لبلده وبمحبته وتفانيه لأهله".


يذكر ان السيف الذي أهداه الملك لولي العهد هو نسخة عن سيف الملك عبدالله الأول، الذي صُنع عام 1916. وقد صُنع في الأردن خصيصاً لمناسبة زفاف ولي العهد، وهو من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون. ونقشت على السيف الآية القرآنية الكريمة: "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ" – آل عمران (160).
 
 
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المصدر: العربية نت
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