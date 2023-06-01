دب علق داخل السيارة.. والشرطة تتدخل شاهدوا الفيديو





واضطُر عناصر في مكتب قائد شرطة واشو بولاية نيفادا، لاستنباط حل مبتكر إثر تلقيهم بلاغاً بوجود دب على المقعد الخلفي لإحدى السيارات المتوقفة في المنطقة.

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فقد تمكّن الدب الأسود من الصعود إلى مركبة مركونة في أحد مواقف السيارات، عندما كان يبحث ربما عن الطعام، لكنه حوصر في الداخل.



وبحسب مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ربط شرطي بعناية حبلاً حول مقبض الباب بهدف إخراج الدب. وبمجرد الابتعاد مسافة كافية، سحب الشرطي الحبل وفتح الباب، ليركض الدب على الفور إلى الغابة من دون أن يلحق أذى بأحد. تمكنت الشرطة في ولاية نيفادا الأميركية من تحرير دب كان عالقاً في المقاعد الخلفية داخل سيارة، باستخدام حبل رُبط بباب المركبة لفتحها عن بُعد تفادياً للتعرض لهجوم من الحيوان.واضطُر عناصر في مكتب قائد شرطة واشو بولاية نيفادا، لاستنباط حل مبتكر إثر تلقيهم بلاغاً بوجود دب على المقعد الخلفي لإحدى السيارات المتوقفة في المنطقة.فقد تمكّن الدب الأسود من الصعود إلى مركبة مركونة في أحد مواقف السيارات، عندما كان يبحث ربما عن الطعام، لكنه حوصر في الداخل.وبحسب مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ربط شرطي بعناية حبلاً حول مقبض الباب بهدف إخراج الدب. وبمجرد الابتعاد مسافة كافية، سحب الشرطي الحبل وفتح الباب، ليركض الدب على الفور إلى الغابة من دون أن يلحق أذى بأحد.

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ويبدو أن الدب كان منزعجاً في المركبة، إذ ترك وراءه مقصورة ممزقة بالكامل.



وقد يصل وزن الدببة السوداء، وهي أكثر الأنواع انتشاراً في أميركا الشمالية، إلى 270 كيلوغراماً. ويمكن لهذه الحيوانات التي تتمتع بحاسة شم قوية، أن تشم رائحة الطعام من بعيد جداً، ما يدفعها أحياناً إلى التفاعل مع البشر.(LBCI)









