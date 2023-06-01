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منوعات
جراح طلب من عامل نظافة مساعدته في عملية.. هذا ما حلّ به
Lebanon 24
01-06-2023
|
05:00
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في حادثة غريبة، أبدى مسؤولون بمستشفى في ألمانيا أسفهم بعدما تبيّن أن أحد الجراحين طلب من عامل نظافة مساعدته في عملية بتر اصبع قدم مريض.
وذكرت الإذاعة العامة SWR أن الحادث الذي وقع في مستشفى جامعة ماينز، لم ينتج عنه أي مضاعفات للمريض ولكن تم فصل الطبيب منذ ذلك الحين.
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ولفت الرئيس التنفيذي للمستشفى، نوربرت فايفر، إلى ان الجراح قرّر بشكل خاطئ المضي قدمًا في الإجراء الروتيني على الرغم من عدم توفر مساعد مؤهل، حسبما ذكرت SWR.
وعندما أصبح المريض، الذي تلقى مخدرًا موضعيًا، قلقًا، طلب الطبيب من عامل نظافة قريب أن يمسك ساق الرجل ويمرر الأدوات الجراحية.(lbci)
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