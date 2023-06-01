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تُشبه شاشة الـ"LCD".. بناية غريبة تُثير الجدل في دولة عربيّة فما قصّتها؟

Lebanon 24
01-06-2023 | 11:00
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بعرض لا يتعدى المترين وطول 12 طابقاً، أثارت بناية فريدة الشكل في إحدى محافظات مصر، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

صور البناية الكائنة في منتصف ميدان الشهابية أشهر ميادين محافظة دمياط حققت انتشارًا واسعًا على السوشيال ميديا ووصفت بأنها تشبه شاشة الـ "LCD" نظراً لضآلة عرضها.
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واتضح أن المبنى لا تسكنه أية عائلات، فهو عبارة عن مبنى إداري فقط، ويعد من الابنية المميزة في المنطقة، بحسب ما قاله هشام شعبان حارس العقار، لافتا إلى أن مساحات الشقق تتراوح بين 60 و80 مترا وأن الطابق الواحد به 6 شقق.

وأشار شعبان إلى أن البناية أنشئت عام 2011- 2012 معزياً سبب الشكل الغريب للبناية إلى الزاوية التي اتخذت لها حتى تكون بعيدة عن محطة البترول المتاخمة لها حفاظاً على أمنها. (العربية)
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