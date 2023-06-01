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لماذا يتحوّل الشعر إلى اللون الرمادي؟

Lebanon 24
01-06-2023 | 14:00
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كشفت دراسة علمية حديثة نشرتها مجلة "نيتشر" علاقة وطيدة بين وظائف الخلايا الجذعية وظهور الشيب.

وتقول الدراسة إن الخلايا الجذعية الصبغية الموجودة في بصيلات الشعر، قد تفقد جزءا من حيويتها وقدرتها على النضج كلما تقدم الإنسان في السنّ.
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لكن من جهة أخرى يربط الباحثون الشيب المبكر بالحالة النفسية والجينية لدى الإنسان أو بسبب الفشل المبكر للخلايا الجذعية الصبغية في نضوجها.

علاوة على ذلك يتم تحديد لون الشعر من خلال الخلايا التي تنتج أصباغا مختلفة تسمى بالخلايا الصبغية، وهذه الخلايا موجودة في قاعدة الجذور لكل خصلة شعر.

وسابقا أظهرت دراسة أن التوتر والقلق يزيدان من إصابة الناس بالشيب إذ أن استجابة الجهاز العصبي للإنسان في مواقف الحزن أو الاكتئاب أو الغضب تنتقل بسرعة إلى بصيلات الشعر التي تفرز مادة كيميائية تؤثر على حيوية الخلايا الجذعية الصبغية مما ينعكس سلبا على لون الشعر فيما بعد .

وفي هذا السياق، قال اختصاصي طب التجميل وزراعة الشعر الدكتور أحمد الخطيب إنّ "الشيب هو نقص بالميلانين، الذي قد يحدث لأسباب وراثية".
وأضاف: "هناك الشيب المبكر الذي يظهر بسن مبكرة وهذا يحدث لأسباب مناعية أو غدية أو غذائية".
وقال: "تشكيل الميلانين له عدة أشكال  وحسب هذه التشكيلات يختلف اللون بين أسود رمادي أو أبيض".
وأشار إلى أنّ "العوامل الخارجية من أسباب الشيب المبكر".
ولفت إلى أنّ "الأمونيا مادة قلوية موجودة في بعض مستحضرات الشعر، ينصح بتجنبها". (سكاي نيوز)
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