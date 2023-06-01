Advertisement

فنون ومشاهير

بعد حضوره مهرجان كان.. سجن ممثل فرنسي بهذه التهمة

Lebanon 24
01-06-2023 | 12:44
A-
A+
Doc-P-1073205-638212456367361176.jpg
Doc-P-1073205-638212456367361176.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وُجّهت إلى لصّ فرنسي سابق، كان اعتلى في العام 2022 سجادة مهرجان كان السينمائي، لمشاركته في أحد الأفلام، اتهامات في إطار قضية تتصل بالاتجار بالمخدرات، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الخميس.
Advertisement

وبعدما سلّمته إسبانيا إلى القضاء الفرنسي بناء على مذكرة توقيف أوروبية، وُضع، جان كلود بوتو، في الحبس الاحتياطي في فرنسا.

وبوتو مُتهم بالاتجار بالمخدرات ضمن عصابة منظمة، وهو ما يعاقب عليه القانون بالسجن 30 عاما.

وكان بوتو حضر مهرجان كان السينمائي في عام 2022 لمواكبة عرض فيلم "لينوسان" للمخرج لوي غاريل والذي أدى فيه دورا مساندا.

وبعد عقود من السرقات والسجن والفرار، قرر جان كلود بوتو أن يصبح فنانا ورساما.

وكان أوقف الرجل الستيني وهو يصعد إلى مركب يحمل 740 كيلوغراما من الكوكايين قبالة أرخبيل جزر الأزور البرتغالية في المياه الدولية. وكان قد وُضع تحت الإشراف القضائي في إسبانيا.

وكان مصدر إسباني مطلع على القضية أشار في مطلع  يناير إلى  اعتقال تسعة أشخاص آخرين من فرنسيين وإسبان ومغاربة، في إطار التحقيق الذي لا يزال مستمرا. (الحرة)
 
Jean-Claude Pautot, ex-braqueur devenu acteur, arrêté sur un voilier chargé de cocaïne - Le Parisien

فنون ومشاهير

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2023-06-01
12:42 | 2023-06-01
12:20 | 2023-06-01
11:48 | 2023-06-01
11:00 | 2023-06-01
09:09 | 2023-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website