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منوعات

فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه

Lebanon 24
02-06-2023 | 08:00
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تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمركبة تسقط في فناء كان يلعب فيه أطفال.

ويظهر الفيديو الذي جرى تصويره بواسطة كاميرا مراقبة في مدينة إسطنبول التركية المركبة وهي تسقط في الفناء قرب الأطفال.(الجديد)
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