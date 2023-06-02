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منوعات
اعتقدوا أنّها بطّة كبيرة... توقيف 3 فتيان بعدما أكلوا بجعة!
Lebanon 24
02-06-2023
|
11:00
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أوقفت سلطات نيويورك ثلاثة مراهقين في ريف الولاية الشمالي لقتلهم وأكلهم على مائدة العائلة بجعة قالوا إنهم اعتقدوا أنها بطة كبيرة، بحسب الشرطة المحلية.
وقُتلت هذه البجعة، وهي أنثى تدعى فاي معروفة في هذه المنطقة من سيراكيوز، خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت المطولة لمناسبة ذكرى قدامى المحاربين في الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت شرطة بلدة مانليوس، على بعد مئات الكيلومترات إلى الشمال من مدينة نيويورك.
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وتتهم الشرطة الفتيان الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم 16 و17 و18 عاما، بالضلوع في جرائم تخريب وسرقة.
وبحسب الرواية التي قدمها الضابط في الشرطة كينيث هاتر للصحافة المحلية، فإن المشتبه بهم متهمون بسرقة البجعة فاي وصغارها الأربعة لجعلها حيوانات منزلية أليفة.
وسرعان ما عُثر على صغار البجع سالمة، لكن والدتها كانت أقل حظاً.
وأوضح هاتر أن "أفراد العائلة والأصدقاء أكلوا البجعة التي اعتقدوا أنها بطة كبيرة جداً"، لافتاً إلى أن الفتيان الثلاثة "لم يكونوا يعلمون أن هذا الطائر ليس حيواناً برياً وأنه ينتمي إلى بلدة مانليوس".
وتشكّل طيور البجع رمزاً لهذه البلدة التي تضم 4600 نسمة منذ أن أقامت، في بداية القرن العشرين، في البرك الصغيرة التابعة لها.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس البلدية بول وورال قوله "إنه لأمر محزن"، "كأننا فقدنا أحد أفراد الأسرة". (العربية)
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