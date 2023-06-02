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قتلت زوجها بمساعدة شقيقها قبل 11 سنة.. هكذا فكّ لغز الجريمة المروّعة

Lebanon 24
02-06-2023 | 10:00
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نجحت الشرطة المغربية، الخميس، في حل لغز "جريمة بشعة" وقعت عام 2012 في مدينة مرتيل، شمالي البلاد.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان تمكنت من توقيف سيدة وشقيقها، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة قتل عمد في حق الزوج وإخفاء معالم الجريمة التي تعود وقائعها إلى سنة 2012.
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وأوضح مصدر أمني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، يشتبه في تورط السيدة الموقوفة في قتل زوجها سنة 2012، بمشاركة شقيقها، وذلك قبل أن تعمد لدفنه داخل مرآب المنزل، وتتقدم ببحث لفائدة العائلة بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة، في محاولة لتضليل مسارات البحث وطمس معالم الجريمة.
 
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الأولية عن توقيف الزوجة باعتبارها المشتبه فيها الرئيسية، فضلا عن تحديد مكان تواجد بقايا جثة الهالك واستخراجها من مرآب منزلها الكائن بمدينة مرتيل.

وقد تم وضع المشتبه فيها وشقيقها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى تورط كل منهما في ارتكاب هذه الجريمة، وكذا توقيف كل من ثبت تورطه في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية. (سكاي نيوز عربية) 
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