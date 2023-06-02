Advertisement

منوعات

مملكة خاصة بالنمل... اليكم هذا الخبر

Lebanon 24
02-06-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1073517-638213258644164191.jpg
Doc-P-1073517-638213258644164191.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أظهرت إحدى التجارب مدينة كاملة مبنية بهندسة متقنة، شيّدها سرب من النمل واتخذها مسكنا له، وذلك بعد أن سكب علماء كميات من الأسمنت في العش الخالي بحسب صحيفة "إندبندنت".

وقام العلماء المشاركون في هذه التجربة بسكب كمية 10 أطنان من مادة الإسمنت في عش النمل المهجور، وبعد أن جفّ الإسمنت الطري، باشروا بأعمال الحفر حوله على مدار عدة أسابيع ليروا نتائج عملهم.
Advertisement

وأظهرت الحفريات أن هناك مدينة ضخمة، بناها النمل ذات يوم، كانت مخبأة تحت سطح الأرض.

وقال العلماء إنه من أجل تشييد وحفر مثل هذه الشبكة، كان النمل بحاجة إلى إزاحة حوالي 40 طنا من الأتربة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم كل نفق بطريقة تضمن تهوية شاملة وتقليل وقت التنقّل.

وقال أحدهم: "كل شيء يبدو أنه تم تصميمه بواسطة عقل مهندس معماري واحد ولكن، بالطبع، هو ليس كذلك".

تجدر الإشارة إلى أنه أصبح معروفا مؤخرا أن علماء الأحياء عثروا على حشرات تعلّمت طريقة استخدام أدوات الصيد.(Gazeta.ru)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:31 | 2023-06-02
12:00 | 2023-06-02
11:00 | 2023-06-02
10:49 | 2023-06-02
10:00 | 2023-06-02
09:08 | 2023-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website