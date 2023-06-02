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منوعات
مملكة خاصة بالنمل... اليكم هذا الخبر
Lebanon 24
02-06-2023
|
14:00
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أظهرت إحدى التجارب مدينة كاملة مبنية بهندسة متقنة، شيّدها سرب من النمل واتخذها مسكنا له، وذلك بعد أن سكب علماء كميات من الأسمنت في العش الخالي بحسب صحيفة "إندبندنت".
وقام العلماء المشاركون في هذه التجربة بسكب كمية 10 أطنان من مادة الإسمنت في عش النمل المهجور، وبعد أن جفّ الإسمنت الطري، باشروا بأعمال الحفر حوله على مدار عدة أسابيع ليروا نتائج عملهم.
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وأظهرت الحفريات أن هناك مدينة ضخمة، بناها النمل ذات يوم، كانت مخبأة تحت سطح الأرض.
وقال العلماء إنه من أجل تشييد وحفر مثل هذه الشبكة، كان النمل بحاجة إلى إزاحة حوالي 40 طنا من الأتربة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم كل نفق بطريقة تضمن تهوية شاملة وتقليل وقت التنقّل.
وقال أحدهم: "كل شيء يبدو أنه تم تصميمه بواسطة عقل مهندس معماري واحد ولكن، بالطبع، هو ليس كذلك".
تجدر الإشارة إلى أنه أصبح معروفا مؤخرا أن علماء الأحياء عثروا على حشرات تعلّمت طريقة استخدام أدوات الصيد.(Gazeta.ru)
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