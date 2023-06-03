Advertisement

منوعات

نجا بأعجوبة.. تمساح كاد يبتلعه

Lebanon 24
03-06-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1073640-638213742150137001.jpg
Doc-P-1073640-638213742150137001.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض رجل أسترالي لإصابات بليغة في الرأس بعد مواجهة مع تمساح في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

وتعرض ماركوس ماكغوان لهجوم التمساح بينما كان يمارس رياضة الغوص مع زوجته وأصدقائه قبالة كيب يورك.

وحسبما نقلت "إن بي سي نيوز" عن ماكغوان، فإن رأسه كانت داخل فكي التمساح الذي هاجم بكامل قوته.
Advertisement

وأضاف ماكغوان: "تمكنت من فتح فكيه بما يكفي لإخراج رأسي. حاول التمساح مهاجمتي مرة أخرى، لكنني تمكنت من دفعه بعيدا عني بيدي اليمنى التي تعرضت للعض لاحقا".

وتعرض ماكغوان لجروح خطيرة في الرأس واليدين، استدعت نقله بمروحية إلى مستشفى قريب من مكان وقوع الحادث.

ووفق حديقة الحيوانات الأسترالية، فإن تماسيح المياه المالحة التي تتخذ من أستراليا موطنا لها، يمكن أن تنمو حتى 7 أمتار، وبمقدورها حبس أنفاسها تحت الماء لمدة تصل إلى 8 ساعات. (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2023-06-03
05:03 | 2023-06-03
02:00 | 2023-06-03
01:37 | 2023-06-03
23:40 | 2023-06-02
15:31 | 2023-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website