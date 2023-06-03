مغامر يقع في مأزق بعد "قفزة متهورة".. وهكذا تم انقاذه

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المألوف لدى المغامرين هو أن الشخص المظلي الذي يقفز من علي يسقط نحو الأرض بشكل هادئ ومباشر، وقلما تحصل حوادث مربكة، لكن مظليا في بريطانيا عاش لحظات من الرعب مؤخرا، بعدما انحرف مساره ووجد نفسه عالقا بين أغصان شجرة.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطاني، فإن الرجل الذي قفز في منطقة ديفون جنوب غربي إنجلترا، وجد نفسه عالقا بين أغصان شجرة، ولم يبرح المكان إلا حين جاء عناصر الإنقاذ لانتشاله باستخدام سلم سيارة المطافئ.وذكر المصدر أنه "من المرجح أن يكون الرجل، وهو في الأربعينات من عمره، قد قفز من مبنى لا يزال قيد البناء يصل طوله إلى نحو 45 مترا، محاولا أن يستفيد من الطقس الصحو، الجمعة".لكن المغامر وجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه، عندما علق بين أغصان الشجر وهو على ارتفاع 9 أمتار، وظل في مأزق إلى أن انتبه سكان المنطقة إلى أمره فبادروا إلى إخطار السلطات.وقال سكان الحي إن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لكثيرين أن قفزوا من بعض المباني غير آبهين بالمخاطر المحدقة بهم.وقال شاهد في تصريح للصحافة إنه فوجئ الأسبوع الماضي وهو يرى مظليا يمر أمام نافذة منزله، ثم وجده قد حط في الحديقة الخاصة به.