22
o
بيروت
21
o
طرابلس
8
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
مغامر يقع في مأزق بعد "قفزة متهورة".. وهكذا تم انقاذه
Lebanon 24
03-06-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
المألوف لدى المغامرين هو أن الشخص المظلي الذي يقفز من علي يسقط نحو الأرض بشكل هادئ ومباشر، وقلما تحصل حوادث مربكة، لكن مظليا في بريطانيا عاش لحظات من الرعب مؤخرا، بعدما انحرف مساره ووجد نفسه عالقا بين أغصان شجرة.
Advertisement
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطاني، فإن الرجل الذي قفز في منطقة ديفون جنوب غربي إنجلترا، وجد نفسه عالقا بين أغصان شجرة، ولم يبرح المكان إلا حين جاء عناصر الإنقاذ لانتشاله باستخدام سلم سيارة المطافئ.
وذكر المصدر أنه "من المرجح أن يكون الرجل، وهو في الأربعينات من عمره، قد قفز من مبنى لا يزال قيد البناء يصل طوله إلى نحو 45 مترا، محاولا أن يستفيد من الطقس الصحو، الجمعة".
لكن المغامر وجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه، عندما علق بين أغصان الشجر وهو على ارتفاع 9 أمتار، وظل في مأزق إلى أن انتبه سكان المنطقة إلى أمره فبادروا إلى إخطار السلطات.
وقال سكان الحي إن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لكثيرين أن قفزوا من بعض المباني غير آبهين بالمخاطر المحدقة بهم.
وقال شاهد في تصريح للصحافة إنه فوجئ الأسبوع الماضي وهو يرى مظليا يمر أمام نافذة منزله، ثم وجده قد حط في الحديقة الخاصة به.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إشتباكٌ عنيف في بيروت.. سقوط جرحى وتوتر كبير!
Lebanon 24
إشتباكٌ عنيف في بيروت.. سقوط جرحى وتوتر كبير!
16:34 | 2023-06-03
03/06/2023 04:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ مدفعي وإطلاق صواريخ في منطقة لبنانيّة.. فيديو يرصدُ الرّاجمات!
Lebanon 24
قصفٌ مدفعي وإطلاق صواريخ في منطقة لبنانيّة.. فيديو يرصدُ الرّاجمات!
12:22 | 2023-06-03
03/06/2023 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تهزّ زحلة وحديثٌ عن إنفجار.. ماذا فعل الجيش؟
Lebanon 24
هزة أرضية تهزّ زحلة وحديثٌ عن إنفجار.. ماذا فعل الجيش؟
14:10 | 2023-06-03
03/06/2023 02:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة جديدة من "النافعة".. دولاراتٌ تُدفع لقاء أمرٍ غير متوقع!
Lebanon 24
فضيحة جديدة من "النافعة".. دولاراتٌ تُدفع لقاء أمرٍ غير متوقع!
14:14 | 2023-06-03
03/06/2023 02:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل بعد ترشيح أزعور: أول الغيث الإطاحة بأربعة نواب... وبالإبراء المستحيل؟
Lebanon 24
باسيل بعد ترشيح أزعور: أول الغيث الإطاحة بأربعة نواب... وبالإبراء المستحيل؟
03:00 | 2023-06-03
03/06/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
00:00 | 2023-06-04
حصل على الدكتوراه من على فراش المرض.. أستاذ جامعة الأزهر يلفظ أنفاسه الأخيرة (صور)
23:00 | 2023-06-03
برجك اليوم
16:00 | 2023-06-03
ما هي العبارة الجذابة في سيرتكم الذاتية؟
14:00 | 2023-06-03
لماذا البعوض لا يلدغ كل الناس؟
11:00 | 2023-06-03
سرٌ جديدٌ يُكشف في مصر القديمة... ماذا في التفاصيل؟
08:00 | 2023-06-03
غضب شديد... العثور على 45 كيساً تحوي رفاتاً بشرية
فيديو
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
23:00 | 2023-06-03
04/06/2023 07:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه
Lebanon 24
فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه
08:00 | 2023-06-02
04/06/2023 07:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور ضيوف عرب وأجانب عشاء ملكي فاخر احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني.. والملك عبدالله يبدو متعباً (فيديو)
Lebanon 24
بحضور ضيوف عرب وأجانب عشاء ملكي فاخر احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني.. والملك عبدالله يبدو متعباً (فيديو)
01:51 | 2023-06-02
04/06/2023 07:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact