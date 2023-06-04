200 لسعة نحل قاتل نخرت جسده لمدة 3 ساعات.. هذا ما حصل مع صاحب الـ 81 عاماً! (صور)





ووفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية فإن الرجل الأميركي يدعى، كارل آموس، صاحب الـ 81 خريفا أصيب بكسر في الورك، فضلا عن 200 لسعة في مختلف أنحاء جسمه.

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وهاجم سرب النحل الذي يسمى بـ"النحل القاتل" المعروف بشراسته، كارل آموس، في ولاية أوكلاهوما. تعرّض رجل أميركي متقدم في العمر لهجوم واسع من النحل، لمدة 3 ساعات كاملة، يوم الجمعة الماضي، مما أدى لإصابته بشكل بليغ، استدعى دخوله المستشفى على جناح السرعة لتلقي العلاج.ووفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية فإن الرجل الأميركي يدعى، كارل آموس، صاحب الـ 81 خريفا أصيب بكسر في الورك، فضلا عن 200 لسعة في مختلف أنحاء جسمه.وهاجم سرب النحل الذي يسمى بـ"النحل القاتل" المعروف بشراسته، كارل آموس، في ولاية أوكلاهوما.

وأفاد الرجل المصاب أن النحل لسعه في كل مكان، حيث يقول "أصبح على شعري ودخل أذني وأنفي، وعزمت حينها على أن أبقي فمي مغلقا حتى لا يتسلل إليه".



وأردف أنه حاول ضرب بعض النحل مستخدما يده، لإبعاده، لكنها محاولة باءت بالفشل.

كما حاول الهروب من سرب النحل، بيد أنه تعثر ووقع أرضا ما تسبب في إصابته بكسر، مما جعل النحل يواصل لسعاته لمدة 3 ساعات دون توقف.



هذا الكابوس المرعب والمأساة التي عاشها المسن لم تنتهِ حتى انتبه رجل في المكان إلى المصاب وهو على الأرض، ليبادر بالاتصال بالإسعاف بسرعة.



وعقب استفاقة الرجل من ذلك الوضع المزري أثنى على الشخص الذي اكتشف أمره واتصل بالإسعاف وعلق قائلا: "أشعر أني مدين له بحياتي".(العربية)





