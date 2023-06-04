بسبب المسجد الأقصى.. إعلامية كويتية تُشعل فتيل جدل مثير وتتعرض لهجوم عنيف (فيديو)

فجّرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد موجة غضب واسعة ضدها، بعد إعلانها عدم اعترافها بأن المسجد الأقصى أولى القبلتين، خلال زيارتها لمدينة كربلاء في العراق.



وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسعيد قالت فيه إن "سالفة القدس أولى القبلتين أنا ما أعترف فيها".



وأفادت السعيد بأن المسجد الأقصى بناه الخليفة عمر بن الخطاب، موضحة أنه لم يكن خليفة للمسلمين إلا بعد وفاة النبي محمد لتتساءل: "شلون أولى القبلتين؟".



وتابعت بالقول: "إن الآيات التي نزلت وتقول حق الرسول وجه قبلتك للكعبة عشان تميز ربعك عن الآخرين هذه شنو معناتها؟".



وأضافت: "المسجد الأقصى اللي بناه عمر واللي جدده معاوية، فعلى أي أساس أنتم مقتنعين أنه أولى القبلتين؟".

الأستاذة فجر السعيد

تكلمي بالسياسة هذا من حقك الا الدين لن نسمح لج بتفسيره على مزاجك pic.twitter.com/wpO91aaaPy — وطن النهار 🇰🇼 (@watan_alnhhar) June 2, 2023 Advertisement

وتسبّب مقطع الفيديو بموجة غضب عارمة ضدها، وصلت حد وصفها بالسفيهة وغير الجديرة بالاحترام، مطالبين أهلها بمنعها من الظهور، فيما شكك البعض في أن تكون فجر السعيد في حالة سكر، كونها ظهرت وتتحدث بدون وعي وتركيز. (روسيا اليوم)



