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منوعات
بعد توقيفه بسبب حادثة كلب الـ"بيتبول" التي تسببت بوفاة مدير مصرف.. هذا ما حلّ بزوج المذيعة الشهيرة
Lebanon 24
04-06-2023
|
08:00
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قامت جهات التحقيق في مصر بإخلاء سبيل زوج المذيعة أميرة أبو شنب بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، بعد توقيفه احتياطيا على ذمة التحقيق، بسبب تهجم كلبه على محمد الماوي مدير أحد البنوك بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة.
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وأوضح الخبير القانوني محمد حامد أبو سالم، أن من يحوز كلبا دون ترخيص معرض للاتهام بإرهاب الناس لحيازته له، وسيعاقب جنائيا لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بالإضافة إلى دفعه غرامة وتعويضا، وكذلك مُعرض للاتهام بالشروع في القتل أو إحداث عاهة أو غيره للكلب الذي يطلقه في الشارع على الناس.
وأضاف: "كما تصل العقوبة أحيانا إلى الإعدام، وذلك في حالة إذا أطلق صاحب الكلب كلبه على أحد فقتله، لأنّ الكلب في هذه الحالة يُعد أداة قتل وعليه يعاقب صاحبه معاقبة القتل العمد".
يشار إلى أن أحد أقارب الضحية أكد أنه في يوم الواقعة توجّه المجني عليه إلى شقة الإعلامية أميرة شنب لمطالبتها بالسيطرة على الكلب الخاص بهم، وهو من فصيلة "بيتبول"، وفور فتح الخادمة الباب له هجم الكلب عليه مباشرة ما أدى لإصابته ووفاته لاحقا.(روسيا اليوم)
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