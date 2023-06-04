Advertisement

منوعات

بعد توقيفه بسبب حادثة كلب الـ"بيتبول" التي تسببت بوفاة مدير مصرف.. هذا ما حلّ بزوج المذيعة الشهيرة

Lebanon 24
04-06-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1073953-638214474488882946.jpg
Doc-P-1073953-638214474488882946.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت جهات التحقيق في مصر بإخلاء سبيل زوج المذيعة أميرة أبو شنب بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، بعد توقيفه احتياطيا على ذمة التحقيق، بسبب تهجم كلبه على محمد الماوي مدير أحد البنوك بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة.
Advertisement

وأوضح الخبير القانوني محمد حامد أبو سالم، أن من يحوز كلبا دون ترخيص معرض للاتهام بإرهاب الناس لحيازته له، وسيعاقب جنائيا لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بالإضافة إلى دفعه غرامة وتعويضا، وكذلك مُعرض للاتهام بالشروع في القتل أو إحداث عاهة أو غيره للكلب الذي يطلقه في الشارع على الناس.

وأضاف: "كما تصل العقوبة أحيانا إلى الإعدام، وذلك في حالة إذا أطلق صاحب الكلب كلبه على أحد فقتله، لأنّ الكلب في هذه الحالة يُعد أداة قتل وعليه يعاقب صاحبه معاقبة القتل العمد".

يشار إلى أن أحد أقارب الضحية أكد أنه في يوم الواقعة توجّه المجني عليه إلى شقة الإعلامية أميرة شنب لمطالبتها بالسيطرة على الكلب الخاص بهم، وهو من فصيلة "بيتبول"، وفور فتح الخادمة الباب له هجم الكلب عليه مباشرة ما أدى لإصابته ووفاته لاحقا.(روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2023-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:30 | 2023-06-04
05:03 | 2023-06-04
05:00 | 2023-06-04
02:00 | 2023-06-04
01:00 | 2023-06-04
00:35 | 2023-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website