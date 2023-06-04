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حصل على الدكتوراه من على فراش المرض.. أستاذ جامعة الأزهر يلفظ أنفاسه الأخيرة (صور)

Lebanon 24
04-06-2023 | 00:00
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لفظ الأستاذ بجامعة الأزهر في مصر محمود وهبة أنفاسه الأخيرة مساء أمس السبت، بعد أن اثرت صورته ومشهد حصوله على الدكتوراه من على فراش المرض على المصريين.

وأعلنت أسرة الباحث محمود وهبة المدرس المساعد بكلية التجارة جامعة الأزهر، والذي حصل على دكتوراه الفلسفة في الإحصاء، من داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المقاولون العرب، الذي يتواجد فيها لتلقي العلاج، وفاته متأثرا بمضاعفات اصابته بمرض نادر.
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وأضافت الأسرة أنها ستشيع جثمانه، اليوم الأحد، بعد صلاة العصر في مسقط رأسه بطنطا شمال مصر.
 
 
 
 
 
من جانبها، نعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، الدكتور محمود وهبة مؤكدة أنه كان نموذجا في الإصرار والتحدي لطلب العلم.
وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد وجه بتكفل جامعة الأزهر بنفقات علاج الراحل بعد أن حصل على الدكتوراه وهو على فراش المرض.

وحصل الباحث المصري على درجة الدكتوراه داخل غرفة بأحد مستشفيات مصر، حيث تم نقله إلى العلاج بعد إصابته بمرض نادر، ووافق مجلسا الكلية والجامعة على عقد لجنة المناقشة داخل المستشفى الذي يخضع للعلاج فيه الباحث.

وحرصت أسرة وهبة على إلباسه الزي الخاص بمناقشات رسالات الماجستير والدكتوراه على فراش المرض، وتم منحه درجة الدكتوراه بعد مناقشة رسالته.(العربية)

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