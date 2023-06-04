في محاولة لرؤية طفلتيها.. أمّ تتعلّق بحبل وتسقط من الطابق الخامس!

شهدت مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة، واقعة مأساوية، حينما حاولت سيدة مطلقة رؤية أطفالها، فتعلقت بحبل وسقطت من الطابق الخامس لتفارق الحياة على الفور.

وتلقت الشرطة بلاغا بسقوط سيدة تبلغ من العمر 45 عاما من أحد العقارات، بالمجاورة الأولى بمدينة الشيخ زايد، وبانتقال أجهزة الأمن بصحبة رجال الإسعاف تبين وفاة السيدة بعد تعرضها لإصابات قاتلة، وفق سجلات مديرية أمن الجيزة.

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وتبين من التحريات الأمنية أن السيدة منفصلة عن زوجها وأن لديه حضانة طفلتيها، وحينما حضرت لرؤيتهما رفض طليقها، فتعلقت بحبل محاولة دخول المنزل بالطابق الخامس من النافذة، فسقطت.



وتحفظت الشرطة على طليق السيدة في البداية حتى تحققت من عدم ضلوعه في وفاتها، فتم الإفراج عنه.