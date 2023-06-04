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وضع كوكايين في شطيرة "هوت دوغ".. هكذا وقع عامل المطعم بقبضة الشرطة

Lebanon 24
04-06-2023 | 14:00
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أعلنت الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، توقيف رجل يعمل في مطعم بعدما وضع كيساً من الكوكايين في شطيرة "هوت دوغ" عن طريق الخطأ.

وبحسب بيان صادر عن جهاز الشرطة في مدينة إسبانيولا، فإن جيفري دافيد سالزار الذي يبلغ 54 عاما، يواجه جناية حيازة مادة خاضعة للرقابة.
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وبادرت زبونة اشترت وجبة من مطعم "سونيك" المعروف في المنطقة، إلى إبلاغ الشرطة، بعدما عثرت على كيس بلاستيك وسط الطعام، بينما كانت تقضم لقمتها الأولى.


وقالت الزبونة التي فوجئت بمادة غريبة في الشطيرة، إنها لم تبلع الكيس لأنها فطنت للأمر سريعا.
 
ولدى إجراء التحاليل المخبرية، تبين بالفعل أن المادة الموجودة في وجبة الـ"هوت دوغ" هي الكوكايين.
 
وكانت قد أظهرت كاميرا المراقبة الرجل الموقوف وهو يحضر الوجبة ويسلمها، لكنه سرعان ما بدأ يبحث بشكل هستيري، في وقت لاحق، كما لو أن شيئا قد ضاع منه.

واعترف سالزار أمام الشرطة بأنه اشترى الكوكايين بالفعل، وكان ذلك في المواقف التابعة للمطعم، لكن لم يكن يخطر في باله أن المادة المحظورة سينتهي بها الأمر في شطيرة "هوت دوغ".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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