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برجك اليوم

Lebanon 24
04-06-2023 | 23:00
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الحمل
تشعر بالانسجام مع نفسك ومع المحيط، وتبدو متحمّساً لكل ما يروقك ويروق كل إنسان مختلف أو متميّز عن الآخرين
الثور
قد يتحرّك القضاء والقانون على نحو طارئ ضدك، كما قد تظهر أخطاء وشوائب وإشاعات مغرضة بحقّك
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الجوزاء
يغادر كوكب مارس برجك، فتخف مخاطر الحوادث، ويتحدث هذا اليوم عن انطباع يكوّنه بعض الزملاء عنك، فينقلون ذلك إلى أرباب العمل
السرطان
 تتلقى سيلاً من الاتصالات الداعمة لمشاريعك البنّاءة، استفد من ذلك لفتح صفحة جديدة في حياتك المهنية
الأسد
تلتقي التأثيرات الجيدة لكوكبي جوبيتير ومارس، وتحقق النجاح في كل الخطوات التي تقدم عليها وتحقق فوزاً كاسحاً يفاجئ الجميع
العذراء
يدخل كوكب مارس إلى برج السرطان لكي يبشرك بفترة مناسبة تسقط الأثقال عن كاهلك وتعدك بأوقات أكثر عذوبة
الميزان
قد يكون لضغط العمل الذي تتعرض له هذه الفترة رد فعل عكسي لديك يسبب لك متاعب مع الزملاء ويبعدهم عنك
العقرب
يدعمك كوكب فينوس لكي يوفر لك أجواء جيدة ولقاءات حارة، وتأمر فتطاع ويصغي إليك الآخرون بإعجاب وتحظى بحظّ على كل الصعد
القوس
تتحرر من معاكسة كوكب مارس الذي يدخل إلى برج السرطان، ويتحدث عن علاج لداء ألم بك أو عن شفاء أيضاً
الجدي
يحملك هذا اليوم إلى سفر أو لقاء مثمر أو نشاطات غنية أو مبارزة فكرية تنتصر خلالها، وتناقش أفكاراً جديدة
الدلو
قد يحصل ما لم تتوقعه، ويربك شؤونك الحياتية والمهنية، لكنك تكون على استعداد لمواجهة كل طارئ
الحوت
يخرج كوكب مارس من برج الجوزاء وينتقل إلى برج السرطان، فينهي دورة فلكية أعاقت الكثير من أعمالك، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة
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