الحمل

تشعر بالانسجام مع نفسك ومع المحيط، وتبدو متحمّساً لكل ما يروقك ويروق كل إنسان مختلف أو متميّز عن الآخرين

الثور

قد يتحرّك القضاء والقانون على نحو طارئ ضدك، كما قد تظهر أخطاء وشوائب وإشاعات مغرضة بحقّك

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الجوزاء

يغادر كوكب مارس برجك، فتخف مخاطر الحوادث، ويتحدث هذا اليوم عن انطباع يكوّنه بعض الزملاء عنك، فينقلون ذلك إلى أرباب العمل

السرطان

تتلقى سيلاً من الاتصالات الداعمة لمشاريعك البنّاءة، استفد من ذلك لفتح صفحة جديدة في حياتك المهنية

الأسد

تلتقي التأثيرات الجيدة لكوكبي جوبيتير ومارس، وتحقق النجاح في كل الخطوات التي تقدم عليها وتحقق فوزاً كاسحاً يفاجئ الجميع

العذراء