الصداقة... هل تدوم ام تنتهي؟

بعد صداقة استمرت حوالي 7 سنوات، قررت المعلمة شيرين منصور، أن تنهي علاقتها بصديقتها الأقرب إليها. لم يكن الأمر يتعلق -كما بدا للآخرين- بخلاف في الرأي أدى إلى قطيعة، لكن وحدها شيرين (36 عاما) كانت تعلم أنها فقدت صديقتها منذ وقت بعيد، وليس فقط للسبب الواضح للجميع، لذا لم تنصع لمساعي الراغبين في عودة المياه إلى مجاريها قائلة "لقد تغيرنا ولم نعد صديقتين كما كنا".
أسباب عديدة أدت إلى التحول الذي طال علاقة الصداقة بين الشابتين، فرغم فارق العمر بينهما، الذي كان يسمح لشيرين بأن تتخذ موضع الصديق المرشد طيلة الوقت، والمنقذ في أحيان كثيرة، مما زاد عليها عبئا نفسيا، كانت في غنى عنه لولا ما حتمته عليها أواصر تلك الصداقة، لكنها تقول إنها تعرضت لصدمة شديدة من صديقتها حين أخبرتها أنها تمارس عليها دور الأم.
يقول نادر عطا الله، الطبيب النفسي، للجزيرة نت، إن وقع انتهاء الصداقة يشبه لدى البعض وقع انتهاء العلاقات العاطفية، خاصة إذا تكررت أنماط النهايات لصداقات مختلفة أكثر من مرة، فيشعر المرء وكأن الخطأ فيه، وأن الجميع يتركه لأنه ليس أهلا للصحبة أو المحبة، وهذا يشكل صدمة نفسية لا يستطيع البعض تجاوزها.
إنهاء الصداقة ليس سهلا على النفس، ففي غالبية الأحيان يشعر الشخص أنه ملزم بالاستمرار في العلاقة رغم انزعاجه منها، فلا أحد يحدد ما الذي يجب أن يناله طرفا الصداقة لكي يستمر فيها.
الأمر يبدو أسهل في العلاقات العاطفية، فهناك بروتوكول ملزم للطرفين، وإذا تجاهل أي منهما واجباته نحو العلاقة، يصبح الأمر سهلا وواضحا للطرف الآخر، وعليه اتخاذ القرار، لكن في الصداقة تبدو العلامات واضحة؛ إلا أن القرار يظل صعبا على الطرفين أو أحدهما، وفق مقال لمرشدة العلاقات روكسي بسي، نشره موقع "سيكولوجي توداي" (Phychology Today).
تقول روكسي إن قوة ومتانة الصداقات تؤثر على مستويات التوتر لدى الإنسان، والصحة البدنية، والشعور العام بالإرهاق، والطريقة التي يتكيف بها مع الأمور، وكما توجد آثار إيجابية للصداقة الجيدة، توجد كذلك آثار سلبية عديدة، لا سيما عند حدوث الكثير من التقلبات التي من الممكن أن تؤثر على الصحة البدنية والنفسية.
وتحدد روكسي عددا من العلامات التي تشير إلى ضرورة وضع حد لعلاقة صداقة مسيئة، وإذا اكتشفت هذه العلامات أو بعضها فلا تتردد في إنهاء الصداقة لأن استمرارها يؤثر عليك بصورة سلبية.
بمرور وقت طويل على علاقة الصداقة، قد تتغير القواسم المشتركة التي أدت إليها، ومن الطبيعي أن تتحرك حياتك بمرور الوقت في اتجاه مختلف عن حياة صديقك، أحيانا قد تنجو بعض الصداقات من هذه التغيرات، وينتهي البعض الآخر بالتباعد.