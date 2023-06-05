ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)

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أطلت ليلى عبد اللطيف عبر قناتها على "يوتيوب" مطلقة توقعات جديدة.إليكم أبرز هذه التوقعات:عودة مفاجئة وغير متوقعة للرئيس سعد الحريري إلى لبنان ودوره السياسي لم ينتهِ.بعض المناطق اللبنانية تعيش تحت رحمة الفتنة والقلق مما قد يؤدي إلى رؤية مشاهد منها المظاهر المسلحة مع حصول اشتباكات تطال بعض المناطق والشوارع اللبنانية في المرحلة المقبلة والجيش سيكون بالمرصاد.وجوه سياسية لبنانية من الصف الأول تختفي وتغيب عن الساحة بشكل مفاجئ وكبير.عودة زمن الاغتيالات إلى لبنان خلال السنتين المقبلتين لشخصيات سياسية وغير سياسية .أجواء الحزن تغطي مساحة واسعة من لبنان بسبب رحيل رئيس سابق وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2023 و2024 .دخول طيران مجهول يخترق الأجواء اللبنانية ويحلق في سماء لبنان بشكل مقلق لفترة زمنية قصيرة والمفاجأة عند معرفة هوية هذا الطيران.شخصيات لبنانية سياسية وبارزة تخضع للمحاكمات وبعضها سيكون خلف القضبان.مناطق الاوزاعي والجناح ستكون مسرحا لبعض الأحداث المؤسفة والطريق الساحلي سيكون مغلقا بالاتجاهين ومنطقة خلدة في قلب الحدث من جديد.مشهد فوضى في أحد شوارع بيروت يؤدي إلى حصول بلبلة وغضب وأعمال شغب والجيش سيتصدى بحزم لمنع تطور الأوضاع إلى الأسوأ وخاصة عندما يرتفع سعر الدولار من جديد ليسجل رقما خياليا .الدولار سيعود ويرتفع خلال الأشهر الأخيرة من السنة.أحد الممثلين أو الممثلات سيواجه فضيحة جنسية من خلال تسريب مقطع إباحي ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.حدث أمني بارز وكبير يقلب المعادلة الحالية في لبنان ويشكل صدمة عارمة.سيشهد لبنان ولادة صفقة سياسية خارجية وداخلية تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد وقصر بعبدا يودع الفراغ في الأشهر الـ 6 المقبلة .الحزن والحداد يلفان مناطق كسروان والمتن بسبب حدوث حدث مفاجئ ومؤسف .ما حصل في مدينة صيدا مؤخرا سيتكرر في منطقة لبنانية أخرى وبأسلوب مختلف والهدف زرع الفتنة والبلبلة .الاحتفالات ستعم عدة مناطق لبنانية بسبب حصول حدث بارز ومهم خلال أشهر الصيف المقبلة .مشاهد إطلاق النار والصواريخ ما بين لبنان والعدو الإسرائيلي ستتكرر من جديد .تسريب صور فاضحة لأحد الوجوه السياسية وهو على السرير يحمل رزمة من الأوراق النقدية .سيعود العمل بدوام كامل إلى كافة الدوائر الرسمية في لبنان خلال الأشهر المقبلة.للاطلاع على التوقعات كاملة شاهدوا الفيديو