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بعد سنوات من البحث.. شاهد فعلياً كيف كان وجه توت عنخ آمون

Lebanon 24
05-06-2023 | 04:00
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لسنوات نقرأ عن الملك توت عنخ آمون دون تخيل معالمه وشكله في مخيلتنا، إلا أن الذكاء الاصطناعي وتقنياته جعل مشاهدة الملك الفرعوني أمراً ممكناً ولو بملامح تقريبية.

فلأول مرة، استطاع باحثون من أستراليا وإيطاليا والبرازيل وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، من رسم وجه الملك توت عنخ آمون بعد 3300 عام على وفاته.
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نماذج رقمية للجمجمة
والفرعون الشاب الذي حكم مصر خلال الأسرة الثامنة عشرة من سن التاسعة حتى وفاته عن عمر يناهز 19 عاماً، شغل العلماء كثيراً، على مدار مئات السنين.

لذا استخدم الباحثون نماذج رقمية وقياسات مسجلة مسبقاً لجمجمة الملك المحنطة لتوليد الوجه وكانت النتائج مذهلة، بحسب تقرير نشره موقع "ذا صن" البريطانية.

بدوره، قال مصمم الغرافيك البرازيلي والمؤلف المشارك سيسيرو مورايس "يبدو أنه شاب ذو وجه رقيق"، وأضاف أنه "بالنظر إليه، نرى طالباً شاباً أكثر من كونه سياسياً مليئاً بالمسؤوليات، مما يجعل الشخصية التاريخية أكثر إثارة للاهتمام".
وأوضح أن النمذجة كانت صعبة لأن الفريق لم يكن لديه طريقة وصول مباشرة إلى جمجمة الفرعون المتوفى.

نموذج ثلاثي الأبعاد
كما كشف المصمم البرازيلي أن ما تم كان عملاً استقصائياً، حيث تم تجميع المعلومات من أجل تزويدهم بنموذج ثلاثي الأبعاد للجمجمة.

وأشار إلى أنه "مع بيانات النسب وبعض القياسات الهامة للرأس، كان من الممكن تعديل الجمجمة الرقمية افتراضياً بحيث تصبح نسخة مقاربة لجمجمة توت عنخ آمون".

وتمكن الفريق، باستخدام تلك الطريقة، من الكشف عن حجم شفتي توت، وموضع مقل عينيه، وارتفاع أذنيه، وحتى الجانب الأمامي من أنفه.
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