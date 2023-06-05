فترة حساسة لهؤلاء المواليد وتبدلات هامة.. هذا ما ينتظر الأبراج في شهر حزيران

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نشرت "لها" توقعات الأبراج لشهر حزيران الحالي وفقا للفلكي سمير طنب.برج الحملالحظّ سَيُرافقك هذا الشهر لأن 3 كواكب موجودة في برج الجوزاء هي الشمس وعطارد والمريخ ستدعم التَبادُل المهني والإجتماعي مع الغير . في العمل ، العُطلة والأمور الترفيهيّة، لديك أفكار وإقتراحات إيجابيّة لِمصلحتك. الحُبّ سيكون مُسهَّلاً أيضاً بسبب وجود الشمس في الجوزاء الذي هو برج صديق لك . قلبك سَيَدُقّ بشكل مُميّز لأحدهم وفجأة ودون سابق إنذار. المرأة الحمل تجد نفسها نشيطة ومُندفعة ولديها أفكار مُبدِعة للنجاح على كُلّ الأصعدة.برج الثورالناحية الأهمّ هذا الشهر هي المهنة والمال مع الشمس وعطارد والمريخ في وضع مُلائم لك، وهذا يُساعدك على تطوير مهنتك، الحصول على ترقية أو زيادة في المدخول والتقديمات . من ناحية القلب ، الوضع غير إعتيادي مع وجود الزهرة في الأسد وهذا يُسبّب تنامي الأنانيّة وعدم القُدرة على محبّة الشريك. عليك صديقي أن تبتعد عن الغموض والفوضى التي تُبعثر طاقتك في عِدّة إتّجاهات. لا تَتسرّع في إتّخاذ القرارات خصوصاً تلك التي لا تخلو من النتائج المصيريّة. إحترم رأي الشريك وحريّته في تقرير ما هو الأنسب له.برج الجوزاءعِدّة كواكب موجودة في برجك ، الشمس (الطاقة والإشعاع) المريخ (الرغبة بهزيمة الصعوبات) عطارد (الأفكار والإتّصالات) ستجعل منك إنساناً مُميّزاً : نجاح مهني ، مزاج إيجابي ، بالإضافة إلى عدم نسيان المشاريع المُفيدة والأصدقاء المُخلصين. ثم أنَّ وجود الزهرة في الأسد الذي هو برج صديق للجوزاء يَعِدْ بسهرات ولقاءات مُفرحة. أُنظر حولك وإعرَفْ كيف يُفكّر الآخرون قبل القيام بِمُبادرات جديدة . الرضا عن النفس والتكيّف مع ظروف الحياة عاملان يُساعدان على التمتّع بِصحّة جيُدة وطاقة إيجابيّة.برج السرطانعدد من الكواكب تتواجد في البيت الثاني عشر ( بيت التفكير والعودة إلى الذات) وهذه الكواكب تنصحك بالتراجُع في العواطف ، العمل والعائلة . الصِحّة مُتراجعة وتشعر بالتعب الجسدي والنفسي وتحتاج إلى راحة وعُطلة. الطُلاّب يتعزّز لديهم الجانب الفكري والدراسي ويتحضرّون إلى إمتحانات السنة النهائيّة . العامل والمُوظّف السرطان يكون ناشطاً ويُفكّر بتطوير نفسه وتَعلُّم أشياء وخبرات جديدة تجعله يتقدّم ويترقّى.برج الأسدمع الزهرة التي تلتقي المشتري بدءاً من 6 من الشهر في برجك يكون الحُبّ في أحسن حالاته ، ومَنْ هو غير مُرتبط سيدخل شخص جدّي إلى حياته . من ناحية العمل والنشاطات تشعر أنَّ هناك تَقدُّم واضح وذلك بفضل وجود الشمس ومركور والمريخ في برج الجوزاء الذي هو برج صديق لك، وهذا الأمر سَيُسرّع كُلّ المُبادرات. إذا أردت صديقي أن تبرز في المجتمع كُنْ بالإضافة إلى دعم برجك، ديبلوماسيّاً ، ليّناً مُنفتحاً على الغير، وقادراً على التَواصُل مع الآخرين.برج العذراءالشمس ومركور والمريخ تتواجد معاً في برج الجوزاء وهذا يُسبّب لك بعض السلبيّات في العمل والإتّصالات المهنيّة . خُذْ إستراحة ، غَيِّر وِجهة أفكارك وأعمالك . تستطيع أخذ قسط من الراحة لِتُغيِّر مزاجك وتبتعد عن الضغط. هذا الشهر حسّاس نوعاً ما، يُثير القلق في نفسك ويجعلك مستَنفراً حول الأمور الماديّة. أحياناً يصعب عليك أن تفهم كيف تتراكم تلك المصاريف في وقت واحد على الرغم من جهودك لِضبط ميزانيّتك وإختصار ما لا لزوم له من مُشتريات.برج الميزانثلاثة كواكب إجتمعت معاً في برج الجوزاء الذي هو برج صديق للميزان وهي الشمس ، عطارد والمريخ وهي إذن سَتُساند نشاطاتك، وتكون أفكارك خلاّقة ومشاريعك تتحرّك بسرعة . بخصوص الحياة الإجتماعيّة، سيكون هناك نجاح أيضاً . الزهرة وجوبيتر تجتمع أيضاً في برج الأسد وستجعل منك شخصاً مطلوباً ومرغوباً . الوضع العاطفي في حالة جيّدة، خصوصاً بالنسبة لأولئك الذين يتواصلون مع حبيب في الغُربة ، وذلك عن طريق الإتّصالات الخارجيّة والمُراسلة عِبر الإنترنت.برج العقربفي بيتك الشمسي الثامن (بيت المال) ستجتمع الكواكب التالية : الشمس ، مركور ومارس وهذا يُعلن عن قرارات هامّة سَتتّخذها : الحصول على قرض بشروط مُيسّرة ، شراء حاجيّات جديدة تزيد من رفاهيّتك . من ناحية القلب ، إنْتبِهْ، فالزهرة في الأسد في وضع غير مُرتاح وهذا يُنبىء بعلاقات يسودها التوتّر وعدم التَفاهُم . مُشكلة صحيّة أو عارض قد يُثير قلقك هذا الشهر . من الضروري أيضاً أن تنام الوقت الكافي وأن تَنتبِهْ لنوعيّة طعامك وشرابك.برج القوسالشمس وعطارد والمريخ تستفزّك لأنّها موجودة في برج الجوزاء . العلاقات الزوجيّة والإجتماعيّة وفي مكان العمل ، لا شيء يتمّ بسهولة ، لكن فينوس الموجودة في الأسدُ تُعّوض لك بعض الخسائر وستقترح عليك مشاريع ترفيهيّة تُنسيك متاعبك العامّة . فُرصة تَعارُف أيضاً للفتاة القوس خاصّة ًمن تخطّت سن الثلاثين. من الضروري إجراء فحوصات مِخبريّة وطبيّة وعدم إهمال أي إحساس أو شعور غير طبيعي بالنسبة لِلصحّة.برج الجديستكون الخبرة المهنيّة ملآنة لكن بفضل الثلاثي الشمس ، مركور والمريخ الذي يَعبُر في بيتك الشمسي السادس (الحياة اليوميّة) الأمور ستتقدّم : ملفّ مهني صعب يصل إلى نهاية سعيدة، إقتراحات مهنيّة تلقى قبولاً . هذا الشهر يتميّز بتبلور الناحية الفكريّة والذهنيّة من شخصيّتك ممّا يسمح لك بالإفادة منها . الطُلاّب ينجحون في تجاوز إمتحاناتهم مدفوعون لذلك برغبة مُتزايدة في الإطّلاع والقراءة وغَبّ المعلومات ومُتابعة المواضيع العلميّة.برج الدلوالحظّ يُحالفك تحت تأثير مركور الموجود مع مارس والشمس في برج صديق الذي هو الجوزاء. فرص عمل لِمَنْ يطلب الوظيفة ، ترقية في العمل وزيادة في المدخول . من ناحية النشاطات المهنيّة والإجتماعيّة كُلّ شيء مُمكِنْ ومُسَّهل . لِلمرتبطين والمُتزوّجين، الأمور بالعكس غير مُرتاحة فالزهرة وجوبيتر في تَعارُض وهذا لا يُساعد على التفاهُم . تحتاج إلى تنظيم نفسك وتنظيم وقتك لِتستفيد من كُلّ الإمكانيّات المُتوفّرة لديك.برج الحوتعِدّة كواكب موجودة في الجوزاء الذي هو برج غير صديق لك سَتُعقّد الأمور: مشاكل عائليّة وزوجيّة ، خلافات على ميراث أو توزيع حصص الأرباح . من الناحية المهنيّة والإجتماعيّة ستجد صعوبة في لِقاء الناس وتبادُل الخبرات والعمل معهم. تنشد الكمال والمثاليّة في الصداقة والحُبّ . لا تنسَ أنّ من تُحبّهم بشراً ، وتَعلَّم أن تقبل أخطاء الغير وتصفح عنها . ضَعْ أولويات في سلّم مصروفك وتَريّث قبل الإقدام على المُشتريات التي تُخطّط لها .(لها)