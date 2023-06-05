رجلٌ "حظه خارق".. ربحَ "اليانصيب" مرتين!

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وأعلنت يانصيب ميشيغان إن رونالد دورهام، 64 عاماً، اشترى ورقة يانصيب في 2 أيار ليكسب جائزة قدرها 25000 دولار.وقال دورهام لمسؤولي اليانصيب: "ألعب Lucky For Life كل يوم وأتحقق دائماً من الأرقام عبر الإنترنت بعد السحب. راجعت الأرقام الفائزة كالمعتاد في الصباح، لاكتشف أنني ربحت 25000 دولار سنوياً مدى الحياة".وأضاف: "في عام 2014، فزت بجائزة بقيمة 250 ألف دولار، لذلك من الصعب تصديق أنني فزت بجائزة كبيرة أخرى بعد أقل من 10 سنوات، أشعر أنني أكثر الناس حظًا في ميشيغان".كذلك، قال دورهام إنه "يخطط لاستخدام مكاسبه الأخيرة للسفر وتعزيز حساب التوفير الخاص به".