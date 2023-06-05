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الحمللا يمكنك أن تنسى فضل من وقف إلى جانبك، بل حاول أن تكون وفياً ومخلصاً إلى أقصى حد، فقد تنقلب الامور رأساً على عقب.الثورقد يولد هذا اليوم بعض العدائية والتملكية في تصرفاتك، وتسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية.الجوزاءانتقل مركور إلى برجك لكي يسهل عليك الاتصالات، ويكون تحليلك للأوضاع صائباً إلا أن الفلك يطلب إليك ضبط الأعصاب وعدم الانفعال.السرطانيدخل كوكب مارس برجك ويدخل مركور برجاً مناسباً لك هو الثور، فتتقرّب أكثر من الزملاء وتتفق معهم على الكثير من الأمور.الأسدينتقل كوكب مارس إلى برج السرطان، في حين يكون القمر في العقرب معاكساً، حاذر من الجدال والخصام ومن إثارة النعرات في محيطك.العذراءأطلب مساندة أشخاص يحملون إليك إيجابيات بشأن مستقبلك ويساهمون في تقدمك، ولا تتردد في التعبير عما يعتريك من مشاعر.الميزانيلتحق كوكب مركور بكوكب الشمس في برج الجوزاء في موقع منسجم مع برجك، ما قد يجعل علاقاتك ممتازة ويدفع المحيط إلى تأييد خطواتك.العقربينتقل كوكب مارس إلى برج السرطان لكي يولد أجواء مهنية واعدة، فمارس هو كوكب العمل والصحة بالنسبة إليك ما يعني فرصاً مهمة تتاح لك.القوستعرف تقدّماً وتطوّراً يحمّسانك لتكون رائداً في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك.الجديتمارس صلاحياتك وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور وبالأفكار العملية التي تطرحها وتنفذها على نحو سهل ومقنع.الدلويدخل مركور إلى برج الحوزاء، وهو موقع مناسب لك ويجعلك ماهراً بالأداء وبالقدرة على قلب الأمور لمصلحتك.الحوتالقمر الجديد في العقرب يشكل طالعاً فلكياً مناسباً جداً يوحي بأرباح مالية أو بنجاح مهني، أو بصدفة أو مواجهة تجعلك تنتهي من المآسي السابقة. (السومرية)