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كلب محتجز... هكذا تم انقاذه

Lebanon 24
06-06-2023 | 02:26
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الإثنين، إنقاذ "كلب محتجز" بأحد العقارات بمحافظة الفيوم الواقعة في جنوب غرب العاصمة القاهرة.

وأبلغ قسم شرطة أول الفيوم، باحتجاز" كلب" داخل الأسياخ الحديدية بإطار بوابة أحد العقارات، وانتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وفقا لبيان "وزارة الداخلية المصرية".
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وتمكنت قوات الحماية المدنية من "إنقاذ الكلب وإطلاق سراحه".

وأشار بيان الداخلية لـ"سرعة انتقال القوات لإنقاذ الكلب"، وقالت إن ذلك "نال استحسان أهالي المنطقة".(الحرة) 
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