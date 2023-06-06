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خلاف على فتاة يتحول إلى شجار عنيف... اليكم ما حصل

Lebanon 24
06-06-2023 | 03:51
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شرع طالب جامعي، أمس الاثنين، بقتل زميله ضربا على الرأس وأنحاء متفرقة من الجسد باستعمال "مطفأة حريق"، في جامعة طرطوس، مما أدى لإصابته بكسور، ونقله إلى قسم العناية المشددة في إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.
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وبحسب نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن سبب الشروع بالقتل يعود لخلافهما على "زميلة" لهما في الكلية.

وأشار المرصد إلى أن "المعتدى عليه من مدينة الشيخ بدر بريف طرطوس".

وأفادت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري في منشور على فيسبوك بوقوع "شجار بين طالبين بإحدى الكليات"، أودى "بإصابة بالغة لأحدهما".

وقالت الوزارة "ورد بلاغ إلى القسم الشرقي بطرطوس من قبل عميد كلية الهندسة التقنية في  المشروع السادس بوقوع مشاجرة بين طالبين ضمن الحرم الجامعي وحدوث إصابة بالغة لأحدهما".

وأضافت "توجهت دورية من القسم المذكور إلى المكان وقامت بإسعاف المصاب المدعو (خضر، س) إلى مشفى الباسل بطرطوس، وتم إلقاء القبض على المدعو (وائل، ع) الذي قام بالضرب".

وتابعت أنه "بالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ضرب المدعو خضر بعد خلاف شخصي بينهما تطور فيما بعد إلى عراك بالأيدي ما أدى إلى إصابته وفقدانه الوعي، وبالكشف الطبي على المدعو خضر تبين وجود رض في الرأس وغثيان ونزف دموي في الأذن اليمنى وسحجات في مختلف أنحاء جسمه وهو في وضع صحي مستقر".

وأكدت أنه "نظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص".

ويأتي ذلك بسبب الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة النظام، وفقا للمرصد السوري.(الحرة) 
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