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منوعات
فيديو ينتشر: مدير يغلق باب شركته بالسلاسل لمنع موظفيه من المغادرة
Lebanon 24
06-06-2023
|
04:18
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تسببت شركة هندية لتكنولوجيا المعلومات مؤخرا بغضب واسع على الإنترنت بعد انتشار فيديو لأحد موظفي الأمن الخاصين بها يغلق الباب الرئيسي للشركة بالأقفال والسلاسل لمنع خروج الموظفين أثناء وقت العمل بتعليمات من مدير الشركة.
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وقال الحارس في المقطع إنه تلقى التوجيهات من أنوراغ سيدي وهو مدير شركة "كودينغ نينجاس".
وأثار الفيديو غضبا واسعا وسلط الضوء على استغلال الموظفين وبيئة العمل غير المهينة.
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أما الشركة فقد أصدرت بيانا أقرت فيه بالحادث ووصفته بأنه خطأ تم تصحيحه خلال دقائق من وقوعه.
وقال المتحدث باسم الشركة: "نريد أن نؤكد للجميع أن هذا العمل لم يكن مقصودا، نأسف للإزعاج الذي سببته هذه الحادثة".
وكتب أحد مستخدمي "تويتر": "تخيل أن يحدث حريق عرضي، كيف يمكن أن تعمل أي منظمة بهذا المستوى".(سكاي نيوز)
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