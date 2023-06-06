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منوعات
مشاهد مرعبة لجرار زراعي يسحق سيارة.. ما مصير السائق؟
Lebanon 24
06-06-2023
|
14:00
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات صادمة تظهر هروب سائق سيارة بأعجوبة بعد أن دُمرت سيارته بواسطة جرار خرج عن السيطرة يقوده مراهق يتعاطى المخدرات.
ويُظهر مقطع الفيديو كيف انحرف جرار ضخم عبر الطريق المكون من مسارين خارج قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني وإلى مسار سيارة هوندا يقودها ويليام ديفيس.
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كان لدى ديفيس القليل من الوقت للتصرف عندما اصطدم به جرار سوربي البالغ من العمر 19 عاماً وجهاً لوجه، ما أدى إلى تحطيم سيارة الهوندا بشكل كبير وتدميرها.
ويوضح الفيديو بحسب "ديلي ميل" أن الجرار لم يكن يسير بشكل مستقيم فقد قارب على الاصطدام بالسيارة إلا أن السائق يبدو أنه انتبه وعدل مساره وإلا كان وقع حادث مميت، ويظهر السائق وهو يخرج من الجرار الذي انقلب على جانبه.
واعترف سائق الجرار بالإهمال أثناء القيادة بسبب تعاطيه المخدرات.
كما تحدث الضحية عن الحادث المميت الذي تعرض له وكيف صعد الجرار المحمل بالحبوب على سقف سيارته وحطمها إلى شطرين قبل أن ينقلب الجرار.
وقد نجا سائق السيارة بأعجوبة.
وحكم على المراهق بالسجن ثمانية أسابيع مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرًا، وإعادة التأهيل من خلال العمل مع خدمة المراقبة لمدة تصل إلى 10 أيام، والعمل غير مدفوع الأجر لمدة 60 ساعة وحظر القيادة لمدة ثلاث سنوات.
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