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منوعات
حادث مروع... مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين
Lebanon 24
07-06-2023
|
05:00
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أوقع حادث سير مروع في البادية الشمالية بمحافظة المفرق شرقي الأردن 9 وفيات و12 إصابة، وفقا لمصدر أمني.
وقال المصدر لـ "العربية.نت" إن الحادث وقع نتيجة تصادم مركبتي نقل، وتحمل إحداهما عمالا سوريين يعملون في مزارع المنطقة.
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وأضافت مصادر محلية لـ "العربية.نت" أن الحادث وقع على طريق فرعي يؤدي إلى مزارع جنوبي طريق بغداد الدولي.
وقال مصدر طبي لـ "العربية.نت" إنه تم نقل الضحايا إلى 3 مستشفيات: مستشفى البادية الشمالية الحكومي، ومستشفى المفرق الحكومي، ومستشفى الملك طلال العسكري.
وتابع المصدر أن حالات الضحايا متفاوتة، مضيفا أنه سيتم نقل جثث الضحايا إلى مركز الطب الشرعي في شمال الأردن بمحافظة إربد.
وكشفت الإدارات المرورية عن سبب زيادة عدد الوفيات في الحادث المروع.
وقالت الإدارة إن تحميل الركاب بالأماكن غير المخصصة لذلك (الصندوق الخلفي لمركبات النقل) تسبب في زيادة عدد الوفيات.
ووفقا للأمن، جرى فتح تحقيق مروري في الحادث الدامي.(العربية)
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