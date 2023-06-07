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رضيعة متروكة في حاوية قمامة... هكذا تم العثور عليها

Lebanon 24
07-06-2023 | 00:53
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عثر مواطنون سوريون في ريف دمشق، الثلاثاء، على رضيعة حديثة الولادة تخلى عنها ذووها لأسباب مجهولة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الرضيعة وُجدت "موضوعة بكيس وملقاة في إحدى حاويات القمامة في بلدة السبينة بريف دمشق".
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ونُقلت الطفلة، بحسب المرصد، إلى أحد المستشفيات "لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة، ثم تم نقلها إلى مركز للرعاية الصحية".

وأشار إلى أن "ذلك يأتي في ظل تزايد حالات التخلي عن الأطفال حديثي الولادة من قبل ذويهم لأسباب عديدة منها العلاقات غير الشرعية وتدهور الواقع المعيشي في البلاد".

وبذلك يرتفع إلى 33 تعداد حالات التخلي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية منذ بداية العام 2023 وعلى اختلاف الجهات المسيطرة، وفقا للمرصد.

وتم توثيق "14 حالة في مناطق النظام السوري، و16 حالة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، و3 حالات في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا".(سكاي نيوز عربية) 
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