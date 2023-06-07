27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
رضيعة متروكة في حاوية قمامة... هكذا تم العثور عليها
Lebanon 24
07-06-2023
|
00:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
عثر مواطنون سوريون في ريف دمشق، الثلاثاء، على رضيعة حديثة الولادة تخلى عنها ذووها لأسباب مجهولة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الرضيعة وُجدت "موضوعة بكيس وملقاة في إحدى حاويات القمامة في بلدة السبينة بريف دمشق".
Advertisement
ونُقلت الطفلة، بحسب المرصد، إلى أحد المستشفيات "لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة، ثم تم نقلها إلى مركز للرعاية الصحية".
وأشار إلى أن "ذلك يأتي في ظل تزايد حالات التخلي عن الأطفال حديثي الولادة من قبل ذويهم لأسباب عديدة منها العلاقات غير الشرعية وتدهور الواقع المعيشي في البلاد".
وبذلك يرتفع إلى 33 تعداد حالات التخلي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية منذ بداية العام 2023 وعلى اختلاف الجهات المسيطرة، وفقا للمرصد.
وتم توثيق "14 حالة في مناطق النظام السوري، و16 حالة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، و3 حالات في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا".(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر
15:17 | 2023-06-06
06/06/2023 03:17:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن ضريبة جديدة بـ"10 ملايين ليرة".. سببها لن يخطر في بالكم
Lebanon 24
كلامٌ عن ضريبة جديدة بـ"10 ملايين ليرة".. سببها لن يخطر في بالكم
15:42 | 2023-06-06
06/06/2023 03:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة وزير سابق بخطأ طبيّ داخل المستشفى
Lebanon 24
وفاة وزير سابق بخطأ طبيّ داخل المستشفى
09:37 | 2023-06-06
06/06/2023 09:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما اتهمتها بأنها كانت على علاقة حب بملحم بركات.. هكذا ردت نجوى كرم على مي حريري
Lebanon 24
بعدما اتهمتها بأنها كانت على علاقة حب بملحم بركات.. هكذا ردت نجوى كرم على مي حريري
23:51 | 2023-06-06
06/06/2023 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن دولة قريبة من لبنان.. النفط سيبقى متوفراً فيها 196 عاماً!
Lebanon 24
مفاجأة عن دولة قريبة من لبنان.. النفط سيبقى متوفراً فيها 196 عاماً!
12:00 | 2023-06-06
06/06/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:00 | 2023-06-07
حادث مروع... مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين
03:38 | 2023-06-07
لعمر طويل للنساء... نصيحة مهمة للرجال
03:35 | 2023-06-07
كارثة نووية مدمرة ستحصل: إعادة نشر تنبؤات "العرافة الشهيرة بابا فانغا".. فماذا توقعت لعام 2023؟
02:54 | 2023-06-07
دماء تسيل خلال حفل توزيع "شهادات ثانوية".. هذا ما حصل في إحدى المدارس (فيديو)
02:00 | 2023-06-07
"ملهمة بيكاسو" تفارق الحياة
00:00 | 2023-06-07
تعليم الابتسامة... مادة الزامية في مدارس اليابان
فيديو
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
07/06/2023 14:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
07/06/2023 14:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
07/06/2023 14:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact