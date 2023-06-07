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حادثة مؤسفة جدّاً... إبنة الـ17 عاماً توفيت بصعقة كهربائية خلال الاستحمام!

Lebanon 24
07-06-2023 | 14:00
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أودت صعقة كهربائية بحياة بطلة الكاراتي الجزائرية الصاعدة وسام ايسغد، المنتمية لـ"نادي الشباب الرياضي - بابا أحسن" في الجزائر العاصمة.

وتقدم رئيس "الاتحادية الجزائرية للكاراتي"، ياسين قوري، في منشور عبر صفحة الاتحادية على "فيسبوك" بأحر التعازي القلبية لعائلة الفقيدة التي تبلغ من العمر 17 عاماً.
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يذكر أن البطلة الراحلة كانت تحضّر لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، قسم 3 علمي، في "ثانوية الشهيد عمار سواس – بابا حسن" في العاصمة الجزائرية.

وقد أحدثت هذه الحادثة صدمة بين سكان حي بابا حسن، وأكد أحدهم أنه بعد تعرضها لصاعقة وهي تستحم تم نقل الشابة للمستشفى القريب لكن محاولات إنعاشها باءت بالفشل. (العربية)
 
 
 
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