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برجك اليوم

Lebanon 24
07-06-2023 | 23:00
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الحمل
يشير هذا اليوم إلى أفكار مهمة واستثمارات وبداية مميزة وفرص مناسبة وعلاقة مع شريك جديد وتزدهر أعمالك على نحو غير متوقع
الثور
يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً للعمل يجب أن تبقى سريّة وبعيدة عن أعين الحسّاد لئلا يحاولوا أن يدبروا لك مكيدة لإيقاعك بها
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الجوزاء
تهتم بشأن مالي ملحّ يلقي هذا اليوم الضوء على اتفاق ما أو على فرصة للسفر، أو على عملية شراء أو بيع
السرطان
تجد نفسك وسط أزمة طارئة وتتعدّد المسؤوليات ويتداخل بعضها مع بعض، لكنك تتمكن من إيجاج الحلول الناجحة
الأسد
يتحدث هذا اليوم عن ربح أو فرصة لمواصلة مشروع غال على قلبك، وأنت تسكنك ديناميكية كبيرة وتكون قادراً على كسب ثقة الآخرين
العذراء
يتحدث هذا اليوم عن بعض الانقلابات أو عن سذاجة تظهرها إزاء بعض المخادعين، فكن حذراً جداً يا عزيزي
الميزان
لا يمكنك أن تنسى من وقف إلى جانبك في أحلك الظروف، بل حاول أن تكون وفياً ومخلصاً
العقرب
تسترجع قوّتك بسرعة، ما يشير الى فرص مالية مميّزة واستثمارات مناسبة أو أخبار طيّبة تجعلك الأقوى
القوس
يتحدث هذا اليوم عن مشروع يوضع امامك للتفاوض او عن عقد تريد ان توقّعه او اتفاق تعقده
الجدي
الجدية التي أظهرتها في العمل تنعكس عليك إيجاباً، وهذا ما يساعدك في التعامل مع الزملاء بثقة أكبر
الدلو
يجعلك هذا اليوم متفائلاً وإيجابياً ويأتيك بفرص استثنائية جميلة جداً، استفد منها قدر المستطاع ووظفها في الحقل الذي تنجح فيه
الحوت
يشير هذا اليوم الى التخلص من بعض التعقيدات، وربما تطل على تغيير مكان الإقامة والانتقال إلى مكان جديد
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