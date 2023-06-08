تحرير حوت من شباك "اصطادته بالخطأ"

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نجح عمال إنقاذ في تحرير حوت أحدب طوله نحو 10 أمتار، بعد أن علق في شباك قبالة سواحل غولد كوست شرقي أستراليا.وحسب تقارير صحفية محلية، فإن منقذين من إدارة البحار ووزارة الزراعة والثروة السمكية نفذوا عملية الإنقاذ، الثلاثاء، في بداية موسم هجرة الحيتان الحدباء الذي يشهد مرور نحو 40 ألف حوت عبر المنطقة.وعلق الحوت في شباك كانت مخصصة لصيد أسماك القرش، ورصد ليل الإثنين ثم استخدم عمال الإنقاذ معدات خاصة لقطعها وتحرير الحوت، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.كما عمل المنقذون أيضا على ربط الشبكة، حتى لا تتسبب بالمزيد من الضرر.وفي السياق ذاته، دعت جماعات بيئية لإزالة شباك صيد القرش خلال موسم هجرة الحيتان، على الساحل الشرقي لأستراليا. (سكاي نيوز)